Marketlerde satılan bu sucuk markalarında sakatat çıktı: Bakanlık firmaları tek tek ifşa etti

10:3917/09/2025, Çarşamba
Bakanlık yeni listeyi yayımladı.
Bakanlık yeni listeyi yayımladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğine yönelik denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Bakanlığın açıkladığı son listede, vatandaşların en çok tükettiği ürünlerden biri olan sucuk markalarının ürünlerinde uygunsuzluk belirlendi. İşte, gıda sahtekarlığı yapan o markalar.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 11 Eylül’de güncellediği “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesinde birçok sucuk markasının ürünlerinde uygunsuzluk saptandı. Denetimlerde, bazı firmaların sucuklarının mevzuata aykırı içerikler taşıdığı belirlendi.

Yapılan testlerde bu markaların “dana sucuk” etiketiyle piyasaya sürdüğü ürünlerde sakatat ve sağlığı tehdit eden katkılar bulundu.

Listede hangi markalar var?

11 Eylül’de açıklanan güncellemede, çok sayıda sucuk markası
“taklit ve tağşiş yapılan ürünler”
listesine eklendi. Bakanlık, markaların isimlerini resmi internet sitesinde yayımlayarak kamuoyuyla paylaştı.
Gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri şöyle:


