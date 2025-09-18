KVKK’dan yapay zekâya hukuki kişilik önerisi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), yapay zekânın bireylerin maddi durumu, siyasi görüşü, inancı ve demografik bilgilerini kullanarak otomatik profiller oluşturmasının ayrımcılık riskine yol açtığını açıkladı.
İşe alım, kredi onayı ve adli tahmin sistemlerinde yapay zekâlı kararların şeffaf olmaması, ciddi hak ihlalleri doğurabiliyor. KVKK Hukuk İşleri Daire Başkanlığı uzmanı Ezgi Turgut Bilgiç, yapay zekânın kişisel veriler açısından veri güvenliği ihlalleri, profilleme ve ayrımcılık, şeffaflık eksikliği, rıza sorunu ve suç potansiyeli gibi beş temel risk barındırdığını belirtti. Bilgiç, deepfake ve kimlik hırsızlığı saldırılarının yaygınlaşmasına dikkat çekti.
TAVSİYELER SIRALANDI
Bilgiç, kurum olarak sundukları önerilerden bazılarını şöyle sıraladı: "Uluslararası standardizasyon ve koordinasyon sağlanmalı. Özellikle Avrupa Birliği yaklaşımında olduğu gibi sorumluluk sigortası modelleri düzenlenmeli. Yasal düzenlemeler, dolaylı sorumluluk modeli kurulması, kusur rejiminde bazı değişikliklerinin ele alınması sağlanmalı. Bağımsız denetim mekanizmaları oluşturulmalı."