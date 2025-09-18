KVKK’dan yapay zekâya hukuki kişilik önerisi

İşe alım, kredi onayı ve adli tahmin sistemlerinde yapay zekâlı kararların şeffaf olmaması, ciddi hak ihlalleri doğurabiliyor. KVKK Hukuk İşleri Daire Başkanlığı uzmanı Ezgi Turgut Bilgiç, yapay zekânın kişisel veriler açısından veri güvenliği ihlalleri, profilleme ve ayrımcılık, şeffaflık eksikliği, rıza sorunu ve suç potansiyeli gibi beş temel risk barındırdığını belirtti. Bilgiç, deepfake ve kimlik hırsızlığı saldırılarının yaygınlaşmasına dikkat çekti.