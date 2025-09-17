İOS 26 batarya katili çıktı: iPhone kullanıcılarına büyük şok sonrası Apple'dan açıklama

Güncelleme pil ömrünü zorluyor





iPhone sahipleri, iOS 26’yı yükledikten sonra cihazlarının pil ömründe ciddi düşüşler yaşandığını bildirdi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan şikayetler, güncellemenin ilk günlerinde en çok konuşulan başlık haline geldi. Apple ise bu duruma ilişkin bir destek belgesi yayımlayarak, pil tüketimindeki artışın geçici olduğunu duyurdu.