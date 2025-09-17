Yeni Şafak
İOS 26 batarya katili çıktı: iPhone kullanıcılarına büyük şok sonrası Apple'dan açıklama

11:3117/09/2025, Çarşamba
Apple’ın yeni iOS 26 güncellemesi yayınlanır yayınlanmaz kullanıcı şikayetleri peş peşe geldi. Güncellemenin “batarya katili” olduğu iddia edilirken, Apple kısa süreli sorunlara karşı resmi bir açıklama yaptı.

Güncelleme pil ömrünü zorluyor


iPhone sahipleri, iOS 26’yı yükledikten sonra cihazlarının pil ömründe ciddi düşüşler yaşandığını bildirdi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan şikayetler, güncellemenin ilk günlerinde en çok konuşulan başlık haline geldi. Apple ise bu duruma ilişkin bir destek belgesi yayımlayarak, pil tüketimindeki artışın geçici olduğunu duyurdu.

Şirket açıklamasında, “Büyük güncellemelerden hemen sonra cihaz arka planda verileri dizinler, uygulamaları günceller ve sistem kurulumunu tamamlar. Bu süreçte pil ömründe ve cihaz ısısında dalgalanmalar görülebilir. Kısa sürede normale döner” ifadeleri yer aldı.


Apple: Güncellemeler güvenlik için kritik


Apple, pil konusundaki endişelerin kullanıcıları güncellemelerden uzaklaştırmaması gerektiğini vurguladı. Güncellemelerin esas amacının güvenlik olduğunun altını çizen şirket, yeni sürümlerin kötü amaçlı yazılımlara ve siber saldırılara karşı koruma sağladığını hatırlattı.


Örnek olarak yakın zamanda yayımlanan iOS 18.6.2 sürümüne işaret eden Apple, bu güncellemeyle bilgisayar korsanları tarafından kullanılan bir güvenlik açığının kapatıldığını açıkladı.

iOS 26 ile gelen yenilikler


Apple’ın “Liquid Glass” adını verdiği yeni tasarım dili, iOS 26’nın en dikkat çeken değişikliklerinden biri oldu. Bunun yanında geliştirilmiş Apple Intelligence yapay zekâ özellikleri, daha güçlü spam koruması, yeni animasyonlar ve uygulama düzenlemeleri de kullanıcılara sunuldu.

Öne çıkan bazı özellikler:


Yarı saydam cam tasarımı “Liquid Glass”


Uyarlanabilir kilit ekranı ve üç boyutlu fotoğraf efektleri


Yenilenmiş uygulama simgeleri ve animasyonlu albüm kapakları


Mesajlar, FaceTime ve Aramalar için canlı çeviri


Yapay zekâ destekli kestirmeler ve “Image Playground”


Yeni Kamera tasarımı ve lens temizleme bildirimi


iPhone’da tahmini şarj süresi göstergesi


Adaptif güç modu


Apple Games ve yeni Fitness özellikleri


Parolalar uygulamasında geçmiş şifreleri görm

Apple: “Bir süre sabırlı olun”


Apple, pil performansının birkaç gün içinde normale döneceğini belirterek, kullanıcıların cihazlarını rutin şekilde kullanmaya devam etmeleri gerektiğini duyurdu. Şirket, yazılımın kullanım alışkanlıklarına uyum sağladıkça batarya performansının yeniden stabil hale geleceğini ifade etti.

