TEKNOFEST İstanbul başladı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 13. kez İstanbul’da bugün kapılarını açtı. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda başlayan festival, 21 Eylül’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.





DERECEYE GİRENE 65 MİLYON TL ÖDÜL

TEKNOFEST İstanbul, yarışmalardan hava gösterilerine, konserlerden bilim şovlarına kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu yılki teknoloji yarışmalarına hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvurdu. Festival kapsamında kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışmalar 58 ana ve 137 alt kategoride düzenlenirken, ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon TL’nin üzerinde maddi destek alacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon TL’nin üzerinde ödül verilecek.





CUMA AKŞAMI KIRAÇ KONSERİ

TEKNOFEST, havacılık ve savunma sanayisinin gözde araçlarını da sergiliyor. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, festivalde gösteri yapacak; F-16 savaş uçakları ise uçuş gerçekleştirecek. Etkinlikte ayrıca ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI yer alıyor. Festival kapsamında Türk rock müziği sanatçısı Kıraç, 19 Eylül’de saat 19.00’da sahnede olacak. Festival, tamamen ücretsiz ve ziyaretçiler çevrim içi kayıt yaptırarak etkinliğe katılabiliyor. Ziyaretçi girişçıkışları 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabiliyor. Festival alanına ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması öneriliyor.





NSOSYAL'Lİ SIRA BEKLEMEYECEK

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, "17-21 Eylül tarihlerinde tüm vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Toplu taşımayla gelmelerini özelikle istirham ediyoruz. Hafta sonu ciddi bir yoğunluğumuz oluyor. NSosyal’e üye olan herkes hem etkinliklerden hem de alan giriş sağlarken hızlı geçiş imkanlarından faydalanacak" dedi.



