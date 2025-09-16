Festival, yarışmalardan hava gösterilerine kadar çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak. TEKNOFEST İstanbul’da, kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışmalar öne çıkarken, 58 ana ve 137 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar, 85 milyon TL’nin üzerinde maddi destek alacak. Dereceye giren takımlara ise toplam 65 milyon TL’nin üzerinde ödül verilecek.





Festival kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına, hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 binden fazla yarışmacı başvurdu.









Festival programı ve etkinlikler





TEKNOFEST İstanbul, hava gösterilerinden konserlere, eğitici atölyelerden bilim şovlarına kadar birçok deneyimi ziyaretçilerle buluşturacak. Bugüne kadar birçok etkinliğiyle yaklaşık 11 milyon kişiyi ağırlayan festival, İstanbul’da da miniklerden gençlere, ailelerden teknoloji tutkunlarına kadar her yaştan ziyaretçiye 5 gün boyunca çeşitli aktiviteler sunacak.





Festivalde; hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş deneyimleri yer alacak. Türk rock müziği sanatçısı Kıraç, 19 Eylül’de saat 19.00’da festival sahnesinde sevenleriyle buluşacak.









Yerli ve milli hava araçları gösterisi





TEKNOFEST İstanbul, havacılık ve savunma sanayisinin etkileyici hava gösterilerine de sahne olacak. Festivalde SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve F-16 savaş uçakları gösteri gerçekleştirecek. Ayrıca ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI da etkinlik alanında sergilenecek.









Katılımın tamamen ücretsiz olduğu festivalde giriş için çevrim içi kayıt yaptırılması gerekiyor. Ziyaretçi giriş-çıkışları 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek. Festival alanına ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması, ziyaretçilere hızlı ve kolay erişim imkânı sağlayacak.





TEKNOFEST İstanbul ve ziyaretçi kaydıyla ilgili detaylı bilgilere www.teknofest.org adresinden ulaşılabiliyor.



