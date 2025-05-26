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Tokat'ta durdurulan iki tırda 17 düzensiz göçmen yakalandı: Şoför tutuklandı

Tokat'ta durdurulan iki tırda 17 düzensiz göçmen yakalandı: Şoför tutuklandı

16:4826/05/2025, Pazartesi
IHA
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17 göçmen Göç İdaresi'ne teslim edildi.
17 göçmen Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Gümrük ihlali ve insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan 2 tır şoföründen biri tutuklanırken, 17 düzensiz göçmen Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan 72 ALP 740 ve 01 CTM 32 plakalı tırların şoförleri S.S. (30) ve M.K. (35) önceki gün Erbaa ilçesinde durdurmuştu. Yapılan incelemelerde şoförlerin Irak'ta gümrük mührünü usulsüz şekilde kırarak araçlara gümrük belgeli bakır tel yükledikleri ve sonrasında Ağdı Doğubeyazıt'ta yasa dışı yollarla 17 düzensiz göçmeni aldıkları belirlenmişti. Her iki tır şoförü ile araçlarda bulunan 17 göçmen gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şoförler adliyeye sevk edildi. Şoförlerden S. S. tutuklanırken M. K. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 17 göçmen ise Göç İdaresi'ne teslim edildi.



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