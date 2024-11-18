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TOKİ Antakya Gülderen Mahallesi'nde 2 bin 681 konutu tamamladı

TOKİ Antakya Gülderen Mahallesi'nde 2 bin 681 konutu tamamladı

14:3718/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Hatay’da 158 binden fazla konut ve iş yeri yapılacak.
Hatay’da 158 binden fazla konut ve iş yeri yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, Hatay’ın Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi’nde 310 dönüm arazi üzerinde 2 bin 681 afet konutunun yapımını tamamlandı. Şimdiye kadar bin 830 hak sahibi yeni evine taşındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin yeniden ihya ve inşası için çalışmalarını sürdürüyor. Günde ortalama bin 500 konutun tamamlandığı deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 binden fazla konutun teslim edilmesi planlanıyor.

Bakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nce çalışmalar 7/24 çalışma esasıyla sürüyor. Deprem bölgesindeki köylerde 4 bin 333, şehirlerdeki 174 ayrı alanda bulunan toplam 1900 şantiyede, 160 bin işçi afet konutları için çalışıyor. Şimdiye kadar teslim edilen konut/ iş yeri sayısı 130 bini geçti. 11 ilde 2025 yılı sonunda 417 bin 563'ü konut 35 bin 395'i ticari ünite olmak üzere toplam 452 bin 958 bağımsız bölümün teslimatının tamamlanması hedefleniyor.

GÜLDEREN’DE 2 BİN 681 KONUTUN YAPIMI TAMAMLANDI

Hatay’ın Antakya ilçesi, Gülderen Mahallesi’nde de TOKİ tarafından sağlam temeller üzerine güvenli konutlar inşa edildi. 310 dönüm arazi üzerinde 2 bin 681 konutun yapımı tamamlandı, bin 830’u hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. Devletin desteğiyle yaralarını sarmaya çalışan vatandaşlar kısa sürede yeni evlerine taşındı.

HATAY’DA 26 BİNDEN FAZLA KONUT VE İŞ YERİ TESLİM EDİLDİ

Göreve geldiği 2 Temmuz’dan itibaren deprem bölgesine ağırlık veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da geçtiğimiz günlerde depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay’da da 26 binden fazla konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildiğini duyurdu. Kentte yıl sonunda bu rakamın 44 binin üzerine çıkması hedefleniyor. 2025 yılı sonuna kadar ise Hatay’da 158 binden fazla konut ve iş yeri teslim edilecek.

#TOKİ
#Hatay
#Antakya
#Gülderen konutları

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