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TOKİ Kayseri’de 104 adet ev satacak

TOKİ Kayseri’de 104 adet ev satacak

16:4711/06/2026, Perşembe
IHA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki TOKİ, piyasadaki konut arzını dengelemek ve yükselen kira fiyatlarını düşürmek amacıyla 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa sunuyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki TOKİ, piyasadaki konut arzını dengelemek ve yükselen kira fiyatlarını düşürmek amacıyla 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa sunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için satışlar pazartesi günü başlayacak. Kayseri’de de 11’i 3+1 olmak üzere 104 adet ev satılacak.

Piyasadaki konut arzını dengelemek ve kira fiyatlarının düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla TOKİ tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında 64 ilde, yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. Konutların satışları 15 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 17 Temmuz’a kadar sürecek. Kayseri’de de 11’i 3+1 olmak üzere 104 adet ev satışa çıkacak. TOKİ Kayseri’de; Akkışla ilçesi Şen mahallesinde 27 adet 2+1, Develi ilçesi Bahçebaşı mahallesinde 34 adet 2+1 ve 5 adet 3+1, Yahyalı ilçesi İsmet mahallesinde 22 adet 2+1 ve 6 adet 3+1, Yeşilhisar ilçesi Kılcan mahallesinde ise 10 adet 2+1 konut satacak.


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