Tony Blair devre dışı

ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı plan kapsamında Gazze Şeridi'nin yönetiminde rol alacağı iddia edilen eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın, bazı Arap ve Müslüman ülkelerin muhalefetinin ardından değerlendirme dışı kaldığı öne sürüldü. Taraflara yakın isimlerin Financial Times (FT) gazetesine yaptığı açıklamaya göre, bazı Arap ve Müslüman ülkeler, Trump'ın "çok iyi bir adam" olarak nitelendirdiği Blair'ın, Gazze yönetimini yürütmesi planlanan Barış Kurulu'nda yer alacak olmasına itiraz etti. Söz konusu itirazların ardından, Blair'in kuruldan çıkarıldığı iddia edildi. Blair'ın imajının kötü olmasının nedeni olarak da ABD'nin 2003'teki Irak işgaline verdiği destek ve Filistinlilerin Gazze yönetiminden uzaklaşacağı endişesi gösterildi.