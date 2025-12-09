İngiliz liderden bomba açıklama: Trump'a ağır sözler söyledi

İngiltere Parlamentosunun en büyük partilerinden biri olan Liberal Demokrat Partisi'nin lideri Ed Davey, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov'un gazetecilere yaptığı açıklamaların ardından ABD Başkanı Donald Trump'ı ağır sözlerle Rus yanlısı olmakla suçladı.