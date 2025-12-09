İngiliz liderden bomba açıklama: Trump'a ağır sözler söyledi

Donald Trump - Ed Davey
İngiltere Parlamentosunun üçüncü büyük partisi Liberal Demokratların lideri Ed Davey, ABD Başkanı Donald Trump'ı "Avrupa ve Ukrayna'yı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e satmakla" suçladı.ABD Başkanı Donald Trump'a "Avrupa ve Ukrayna'yı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e satmakla" suçlayarak, "Kremlin yardakçısı" dedi.
İngiltere Parlamentosunun en büyük partilerinden biri olan Liberal Demokrat Partisi'nin lideri Ed Davey, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov'un gazetecilere yaptığı açıklamaların ardından ABD Başkanı Donald Trump'ı ağır sözlerle Rus yanlısı olmakla suçladı.
'Trump Avrupa'yı Putin'e satmak isteyen bir Kremlin yardakçısı'
Peskov'un, "ABD'nin yenilenen ulusal güvenlik stratejisi hoşumuza gidiyor." sözlerinin yer aldığı haberi alıntılayan Davey,
"Donald Trump, Ukrayna'yı ve Avrupa'nın kalanını Putin'e satmak isteyen bir Kremlin yardakçısı. Buna izin veremeyiz."
ifadelerini kullandı.
Starmer ve Merz'e çağrı yaptı
Dondurulan Rus mallarına el konulması tartışmalarına dikkati çeken Davey,
"(İngiltere Başbakanı Keir) Starmer, bu ülkedeki dondurulan Rus mallarına el koymalı, bugün (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron ve (Almanya Şansölyesi Friedrich) Merz'i de aynısını yapmaya ikna etmeli."
açıklamasında bulundu.
#Donald Trump
#Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
#Ed Davey
#FRIEDRICH MERZ
#İngiltere
#Keir Starmer
#Kremlin
#Londra