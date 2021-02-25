Gündem Toplu cenaze namazı sonrası 20 kişi koronavirüse yakalanmıştı 10 günlük karantina sona erdi
KAYSERİ

Toplu cenaze namazı sonrası 20 kişi koronavirüse yakalanmıştı: O mahallede karantina bitti

Toplu cenaze namazı sonrası 20 kişi koronavirüse yakalanmıştı: 10 günlük karantina sona erdi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde toplu kılınan cenaze namazı ve taziye ziyareti ardından 20 kişinin koronovirüs testinin pozitif çıktığı mahallede, 10 günlük karantina sona erdi.

Haber Merkezi DHA
Jandarma ekipleri, mahalleye girişleri kapatmıştı.
Jandarma ekipleri, mahalleye girişleri kapatmıştı.

Yeşilhisar'da 856 nüfuslu Kayadibi Mahallesinde yaşayan Zeynep Arı, 1 Şubat'ta kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Toplu cenaze namazı ve taziye ziyareti sonrası mahallede 20 kişi koronavirüse yakalandı. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca mahalle, 15 Şubat'ta karantinaya altına alındı. Bu süreçte giriş ve çıkışların yasak olduğu mahalledeki 10 günlük karantina uygulaması bugün sonlandırıldı.

Toplu cenaze namazı kılınan mahallede koronavirüs karantinası
KORONAVİRÜS
Toplu cenaze namazı kılınan mahallede koronavirüs karantinası

DHA

Mahalle Muhtarı Mehmet Arı, "Mahallemizde 10 gün süren karantina sona ermiştir. Çok şükür vakalarımız bitti. Şuan için mahallemizde herhangi bir sıkıntı yok. Bu zorlu süreçte bizi yalnız bırakmayan devletimizden Allah razı olsun" dedi.

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