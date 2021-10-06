Toprağa gömdüler: Bursa'da elektrik akımına kapılan işçi böyle kurtuldu

İnegöl ilçesi Sulhiye Mahallesi’ndeki bir inşaatta çalışan Engin A., elektrik akımına kapıldı. Arkadaşlarının müdahalesiyle Engin A. akımdan kurtarıldı.
Sağlık ekiplerine haber veren mesai arkadaşları,
'vücudundaki elektriği alsın' diye Engin A.’yı toprağa gömdü.
Engin A., kısa süre sonra olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Engin A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Eski müteahhit Mehmet Çolak, Bozüyük ilçesine bağlı Poyra mahallesinde 3 buçuk dönüm arazi üzerine emekliliğini geçirmek için bağ evi kurdu. Arazideki boş alanları tarlaya ve ekili arazi ve seraya çeviren 78 yaşındaki Çolak, elektrik altyapısının çok maliyetli olması nedeniyle kendi elektriğini üretmeye başladı.
Güneş panelleriyle adeta bir elektrik şebekesi kuran Çolak, 10 yıldır elektriğe para vermiyor. Çolak, kurduğu sistem sayesinde evi için gerekli elektriği sağlamasının yanı sıra ekili arazi ve serasının su ihtiyacını, ürettiği elektrikle kendisine ait kuyudan çekerek karşılıyor.
“Tüm elektrik ve ışık ihtiyacımı karşılıyor” <br>< br> Ürettiği elektriğin bağ evinin dışında tarla ve serada da ihtiyacı karşıladığını belirten Çolak, “Elektrik olmadığı için mecburen güneş enerjisini kullanıyorum. Panelleri koydum, pervanem de var. Onlar elektrik üretiyorlar ve aküleri dolduruyorlar...
Benim tüm ışık ve elektrik ihtiyacımı karşılıyor. Sağladığım elektrikle kuyudan su çekiyorum depolarımı dolduruyorum. Depolardan suyu saldığım zaman burada damlama sistemiyle seramı ve tarlamı suluyorum” diye konuştu.
“Normal şebeke elektriğinden hiçbir farkı yok” <br>< br> Kullandığı elektriğin, şebeke elektriğinde farkı olmadığını dile getiren Mehmet Çolak, hiçbir sorun yaşamadığını söyledi. 10 yıldır büyük bir maliyetten kurtulduğunu aktaran Çolak, “Eskişehir’de yaşıyorum. Emekli olduktan sonra boş kaldım, canım sıkıldı. Burada elektriğim yoktu. Elektrik vermiyorlardı. Ben sulama yapmam için gerekli olduğunu söyledim, ancak bütün maliyeti benim karşılamam gerektiğini söylediler...
25 bin lira gibi bir maliyet çıkarttılar. 10 sene önce çok büyük paraydı. Ben de internetten bin liraya pervane sipariş ettim ve 1 tane de akü aldım. Daha sonra güneş panelleri çıktı. Bu şekilde devam ederken şimdi iyice büyüttüm ve her işimi kendi elektriğimle yapıyorum. Şimdi 3 buçuk dönümlük yerimi 10 senedir güneş enerjisiyle ürettiğim elektrikle suluyorum. Elektriğin normal şebekeden farkı yok, hiçbir sıkıntım da yok” dedi.
Kurduğu sistemle 10 yıldır elektriğe para vermiyor
Kurduğu sistemle 10 yıldır elektriğe para vermiyor
Sadece bin liraya sistem kurdu: 10 yıldır elektriğe tek kuruş para vermiyor
Eskişehir'de yaşayan Mehmet Çolak, Bilecik'teki bağ evinde güneş panelleriyle kurduğu sistemle 10 yıldır kendi elektriğini üretip evinin ihtiyacı için kullanıyor, sera ve tarlasını para vermeden suluyor.
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Kumru ilçesinde yaşayan Kenan Gürgezoğlu, 15 yıl önce Balı Mahallesi’ne inşa ettirdiği evinin çevresindeki ağaçlara merak üzerine küçük güneş panelleri monte ederek, elektrik üretmeye başladı. Zamanla, ürettiği elektriğin aydınlanma ihtiyacının bir kısmını karşıladığını gören Gürgezoğlu, küçük panellerin sayısını 30’a kadar yükseltti. Evinin bahçesine ve çevresine yerleştirdiği çok sayıda aydınlatma lambalarını bu sayede ücretsiz olarak kullanan Kenan Gürgezoğlu, 10 adet daha büyük boy güneş paneli alıp montajını yaparak, elektrik üretimini arttırdı. Gürgezoğlu, evinin içerisinde ve bahçesinde bulunan yaklaşık 40 adet lamba ile aydınlanma ihtiyacını karşılıyor, 220 volta uyarlanabilen sistem ile gündüzleri elektriği bedava olarak kullanıyor.
Güneş panelleri ile aydınlanma ihtiyacını karşıladığını ve kullanmadığı enerjinin ise jel akülere depolandığını kaydeden 60 yaşındaki Kenan Gürgezoğlu, “Gündüz bu enerjiden 220 volt olarak faydalanabiliyorum. Gece ise aydınlatma ile ilgili depolama sistemimiz var. Kullanmadığımız zamanda da enerji 4 adet bulunan jel akülere depolanıyor. Ve bu alanda bulunan yaklaşık 30 tane sokak lambam yandığı zaman burası komple aydınlanıyor. Yani bedava olarak enerji üretiyor” dedi.
Panellerin, şimdiye kadarki toplam maliyetinin yaklaşık 20 bin lira olduğunu ancak 15 yıldır kullandığı için kendini amorti ettiğini kaydeden Gürgezoğlu, “Yaklaşık olarak da 15 senedir kullanıyorum ve şuan için bir sıkıntım yok. Zaten panellerin ömrü yaklaşık 25 olduğu söylendi. Bunların bir kısmını da kendim yerleştirdim. Meraklı olduğum için üstesinden geldim” diye konuştu.
Karadeniz Bölgesi’nde dahi bu sistemin yeteli olduğunu ve yılın 9 ayı aktif olarak kullanabildiğini kaydeden Gürgezoğlu, şunları söyledi: “İnsanların bu nimetten faydalanmaları lazım. Karadeniz Bölgesi’nde güneş yok diye bir konu söz konusu değil. Burada güneş olduğu zaman gayet yeterli oluyor. Sisli hava ve panellerin üzerinde kar kaplı olmadığı zamanlarda bir sorun teşkil etmiyor. Buzdolabı A sınıfı küçük olursa, 12-24 volta ayarlı televizyonları, iç aydınlatmaları da çalıştırıyor ve bana yeterli oluyor. Bunlardan üretilen elektriği nisan ayından aralık ayına kadar hiçbir sıkıntı çekmeden rahat bir şekilde elektrik ihtiyacını görüyorum.”
Evine kurduğu sistemle 15 yıldır elektriğe para vermiyor: İnsanların bu nimetten faydalanması lazım
Ordulu bir şahıs merak üzerine kırsal mahalle evine kurduğu güneş panelleri sayesinde elektriğe para vermiyor.
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Erzurum’da yaşayan ve ‘Dadaş mucit’ lakabıyla tanınan Ebubekir Taşbaşı, ürettiği aletlerin yanına bir yenisini daha ekledi. Taşbaşı evlerde oluşan kaçak elektriği engelleyen bir cihaz üretti. Çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi aletlerde oluşan istemsiz elektrik kaçaklarını bu cihaz sayesinde bobinlerde toplamayı başaran Taşbaşı, kaçak elektriği geri çevirmenin mümkün olduğunu gösterdi.
Öte yandan Taşbaşı kaçak elektriği engellemek amacıyla ürettiği cihazın büyük sitelerde kullanılmasının önemli ölçülerde tasarruf sağlayacağını da ifade etti.
Evlerde oluşan kaçak elektriği engellemek amacıyla bir cihaz ürettiğini belirten Ebubekir Taşbaşı, “Evlerimizde oluşan kaçak elektriği yaptığım bu cihaz sayesinde engelliyoruz. Ütü makinesi, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi cihazlarda kaçak elektrik sorunu oluştuğundan dolayı prizlere takıp çalıştırabileceğimiz ve bu kaçak elektriği engelleyen bir cihaz ürettim.
Bu sisteme eklediğim bobinler sayesinde kaçak elektrikler bobinlere toplanıyor. Daha sonra bu kaçak elektrik aküye gidiyor ve akü şarj oluyor. Aküye toplanan elektriği geri dönüştürerek ışıkları ve diğer makineleri çalıştırabiliyoruz. Bu aletleri büyük sitelere yerleştirmeyi düşünüyoruz bu sayede büyük ölçüde tasarruf yapabiliriz. Bunun dışında tüm vatandaşlarımız da evlerinde kullanabilir” dedi.
Dadaş mucit kaçak elektriğe savaş açtı: Kendi imkanlarıyla cihaz üretti
Erzurum'da 'Dadaş mucit' lakabıyla tanınan Ebubekir Taşbaşı evlerde oluşan kaçak elektriği engellemek amacıyla cihaz üretti. Çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi aletlerde oluşan istemsiz elektrik kaçaklarını bu cihaz sayesinde bobinlerde toplamayı başaran Taşbaşı, kaçak elektriği geri çevirmenin mümkün olduğunu gösterdi.
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Elektriğe kavuşmanın sevincini horonla kutlayan çift
Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Erenköy'de 10 haneli Çakmak Mahallesi'ne ilk kez elektrik verildi. Evlerini bugüne kadar gaz lambası ve güneş enerjisi panellerinden elde ettikleri elektrikle aydınlatan Zeki ve Sultan Akdeniz çifti, aydınlığa kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Çift, ellerine aldıkları güneş enerjisi paneli sistemi cihazı ile horon oynayarak kutlama yaparken, yakınları o anları kaydedip, sosyal medyada paylaştı.
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Maymun elektriğe kapılan arkadaşını böyle kurtardı
Hindistan'da tren raylarındaki elektrik akımına kapılıp bilincini kaybeden maymunu arkadaşı böyle kurtardı.