Toprağa gömdüler: Bursa'da elektrik akımına kapılan işçi böyle kurtuldu

Karadeniz Bölgesi’nde dahi bu sistemin yeteli olduğunu ve yılın 9 ayı aktif olarak kullanabildiğini kaydeden Gürgezoğlu, şunları söyledi: “İnsanların bu nimetten faydalanmaları lazım. Karadeniz Bölgesi’nde güneş yok diye bir konu söz konusu değil. Burada güneş olduğu zaman gayet yeterli oluyor. Sisli hava ve panellerin üzerinde kar kaplı olmadığı zamanlarda bir sorun teşkil etmiyor. Buzdolabı A sınıfı küçük olursa, 12-24 volta ayarlı televizyonları, iç aydınlatmaları da çalıştırıyor ve bana yeterli oluyor. Bunlardan üretilen elektriği nisan ayından aralık ayına kadar hiçbir sıkıntı çekmeden rahat bir şekilde elektrik ihtiyacını görüyorum.”