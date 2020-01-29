Gündem Topraktan maden suyu çıktı Ünü giderek yayılan sudan alabilmek için il ve ilçelerden geliyorlar
BURSA

Bursa haberleri: ​Topraktan maden suyu çıktı: Ünü giderek yayılan sudan alabilmek için il ve ilçelerden geliyorlar

Topraktan maden suyu çıktı: Ünü giderek yayılan sudan alabilmek için il ve ilçelerden geliyorlar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde topraktan fışkıran maden suyunun cazibesini artırmak için hayat çesmesi yapıldı. Şifalı olduğunu inanılan ve ünü giderek yayılan sudan alabilmek için çevre il ve ilçelerden gelenler bidonlarla su alıyor.

Haber Merkezi DHA
Suyu şifalı olduğu yönünde yayılan duyumlar üzerine yakın bölgelerden ve çevre illerden gelen vatandaşların da bidonlarla su alıp götürdüğü belirtildi.
Suyu şifalı olduğu yönünde yayılan duyumlar üzerine yakın bölgelerden ve çevre illerden gelen vatandaşların da bidonlarla su alıp götürdüğü belirtildi.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi’nin sakinleri, Bakmaca mevkinde topraktan fışkıran suyun tadına bakınca, suyun maden suyu olduğunu fark etti.

Bunun üzerine suyun cazibesini artırmak için 2005 yılında Kurşunlu Mahallesi Çiftçi Mallarını Koruma Derneği tarafından çeşme yapıldı.

Kurşunlu Mahallesi’nin sakinleri.

Vatandaşlara maden suyunu kazandırdı

Sızıntı şeklinde olan maden suyunun dozer yardımıyla açılarak akış hızının arttırıldığını belirten Kurşunlu Mahallesi Muhtarı İbrahim Kılıç, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Çiftçi Mallarını Koruma Derneği’nden görev aldığımda 2005 yılında burada dozerle bir çalışma yaparak maden suyunu vatandaşlarımıza kazandırdık. Geçtiğimiz aylarda mahalle sakinlerimizden Seyit Ali Memiş tarafından buraya güzel bir çeşme yapıldı. Bakmaca’ya gelen vatandaşlarımıza çeşmeden katkısız bir şekilde istedikleri kadar maden suyunu hem içebiliyorlar hem de şişelere doldurup evlerine götürebiliyorlar. Ücretsiz şekilde yararlanıyorlar. Oldukça faydalı bir su.”

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Bidonlarla götürüyorlar

Mahalle sakinlerinden Efe Güleç ise, "Biz bu suyun tadını seviyoruz. Maden suyu resmen. Gelip bidonlara doldurup içiyoruz. Ücretsiz maden suyu” diye konuştu.

Bu arada suyu şifalı olduğu yönünde yayılan duyumlar üzerine yakın bölgelerden ve çevre illerden gelen vatandaşların da bidonlarla su alıp götürdüğü belirtildi.

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