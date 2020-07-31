Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Uzungölde atlı jandarma timi göreve başladı Onları gören şaşırıyor
TRABZON

Trabzon haber: Uzungöl'de atlı jandarma timi göreve başladı

Uzungöl'de atlı jandarma timi göreve başladı: Onları gören şaşırıyor

Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm merkezlerinden biri olan Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl’de atlı jandarma timi göreve başladı. Uzungöl’e gelen yerli ve yabancı turistler atlı jandarma timini karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşıyor.

Haber Merkezi İHA
Uzungöl’e gelen ‘Efsane’, ‘Ece’ ve ‘Tuna’ adlı 3 at ile 2 jandarma astsubay günün belli saatlerinde turizm merkezinde devriye geziyor.
Uzungöl’e gelen ‘Efsane’, ‘Ece’ ve ‘Tuna’ adlı 3 at ile 2 jandarma astsubay günün belli saatlerinde turizm merkezinde devriye geziyor.

Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkez Komutanlığı’ndan (JAKEM) Uzungöl’e gelen ‘Efsane’, ‘Ece’ ve ‘Tuna’ adlı 3 at ile 2 jandarma astsubay günün belli saatlerinde turizm merkezinde devriye geziyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini gören atlı jandarma timi, jandarma sorumluluk alanında görevlilerin araçla girmesi mümkün olmayan bölgelerde görev yapacak.

İHA

Özellikle yaz aylarında ve bayram tatillerinde yoğunluğun yaşandığı Uzungöl’de yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliği için görev yapacak olan atlı jandarma timini görenler şaşkınlarını gizleyemiyor. Kısa sürede vatandaşların ilgi odağı gelen atlı jandarma timi, göl etrafında dolaşarak güvenliği sağlıyor. Özellikle küçük çocukların ilgi gösterdiği atlı jandarma timi ile vatandaşlar bol bol fotoğraf çektiriyor.

İHA
Uzungöl’e gelen ‘Efsane’, ‘Ece’ ve ‘Tuna’ adlı 3 at ile 2 jandarma astsubay günün belli saatlerinde turizm merkezinde devriye geziyor.

Bayram tatilinde göl çevresinde yoğun olarak görev yapacaklar

İstanbul’dan Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere Uzungöl’e gelen Ziya Aslan, “Daha önce atlı jandarma görmedim. Çok güzel bir duygu. İnsanların böyle güzel bir ortamda güvenliğinin sağlanması çok güzel. Katkılarından dolayı yetkililere teşekkür ediyorum” derken, yine bayram tatili için Bursa’dan gelen Halil Ketenci ise “Atlı jandarma ekipleri gölün etrafını geziyorlar. Atlar buraya farklı bir hava kattı” şeklinde konuştu.

İHA
Uzungöl’e gelen ‘Efsane’, ‘Ece’ ve ‘Tuna’ adlı 3 at ile 2 jandarma astsubay günün belli saatlerinde turizm merkezinde devriye geziyor.


Uzungöl Mahalle Muhtarı Mehmet Öztürk de, atlı jandarma timinin Uzungöl’e çok güzel bir canlılık getireceğini dile getirerek “Pandemiden dolayı Uzungöl’de turizm potansiyeli düştü. Gelen turistlerde atlara büyük ilgi gösteriyor” diye konuştu.

İHA
Uzungöl’e gelen ‘Efsane’, ‘Ece’ ve ‘Tuna’ adlı 3 at ile 2 jandarma astsubay günün belli saatlerinde turizm merkezinde devriye geziyor.


"Atlı jandarma timi Uzungöl’e doğallık katıyor"


Uzungöl’de esnaflık yapan Resul İnci ise atlı jandarma timini görünce mutlu olduklarını kaydederek, “Devletimizin bize verdiği değeri gördük. İçişleri Bakanlığımıza, Jandarma Genel Komutanlığı ve JAKEM’e sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gelen turistlerin ağırlanması konusunda bir yanlışlık yaşanmaması için uğraştıklarını gördüğümüz için çok mutlu oluyoruz. Devletimizden ve askerimizden gurur duyuyoruz. Görsellik olarak buraya çok büyük bir doğallık katıyorlar. İnsanların hayvan sevgisi var. Özellikle Türklerde at sevgisi çok fazla. At gördüğümüzde eski anılar canlanmış gibi oluyor. Seviniyoruz. Burada olmaları bizim için çok önemli. Jandarma ekipleri her zaman yanımızdalar” ifadelerini kullandı.

Uzungöl'de atlı jandarmalar göreve başladı: Görenler büyük şaşkınlık yaşıyor
FOTOĞRAF 16
Title
Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan (JAKEM) Uzungöl'e gelen 'Efsane', 'Ece' ve 'Tuna' adlı 3 at ile 2 jandarma astsubay günün belli saatlerinde turizm merkezinde devriye geziyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini gören atlı jandarma timi, jandarma sorumluluk alanında görevlilerin araçla girmesi mümkün olmayan bölgelerde görev yapacak.
Title
Özellikle yaz aylarında ve bayram tatillerinde yoğunluğun yaşandığı Uzungöl'de yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliği için görev yapacak olan atlı jandarma timini görenler şaşkınlarını gizleyemiyor. Kısa sürede vatandaşların ilgi odağı gelen atlı jandarma timi, göl etrafında dolaşarak güvenliği sağlıyor. Özellikle küçük çocukların ilgi gösterdiği atlı jandarma timi ile vatandaşlar bol bol fotoğraf çektiriyor.
Title
Bayram tatilinde göl çevresinde yoğun olarak görev yapacaklar<br>​<br>​ İstanbul'dan Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere Uzungöl'e gelen Ziya Aslan, “Daha önce atlı jandarma görmedim. Çok güzel bir duygu. İnsanların böyle güzel bir ortamda güvenliğinin sağlanması çok güzel. Katkılarından dolayı yetkililere teşekkür ediyorum derken, yine bayram tatili için Bursa'dan gelen Halil Ketenci ise “Atlı jandarma ekipleri gölün etrafını geziyorlar. Atlar buraya farklı bir hava kattı şeklinde konuştu.
Title
Uzungöl Mahalle Muhtarı Mehmet Öztürk de, atlı jandarma timinin Uzungöl'e çok güzel bir canlılık getireceğini dile getirerek “Pandemiden dolayı Uzungöl'de turizm potansiyeli düştü. Gelen turistlerde atlara büyük ilgi gösteriyor diye konuştu.
Title
Atlı jandarma timi Uzungöl'e doğallık katıyor<br>​<br>​ Uzungöl'de esnaflık yapan Resul İnci ise atlı jandarma timini görünce mutlu olduklarını kaydederek, “Devletimizin bize verdiği değeri gördük. İçişleri Bakanlığımıza, Jandarma Genel Komutanlığı ve JAKEM'e sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gelen turistlerin ağırlanması konusunda bir yanlışlık yaşanmaması için uğraştıklarını gördüğümüz için çok mutlu oluyoruz. Devletimizden ve askerimizden gurur duyuyoruz. Görsellik olarak buraya çok büyük bir doğallık katıyorlar. İnsanların hayvan sevgisi var. Özellikle Türklerde at sevgisi çok fazla. At gördüğümüzde eski anılar canlanmış gibi oluyor. Seviniyoruz. Burada olmaları bizim için çok önemli. Jandarma ekipleri her zaman yanımızdalar ifadelerini kullandı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Uzungöl'de atlı jandarmalar göreve başladı: Görenler büyük şaşkınlık yaşıyor
Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm merkezlerinden biri olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de atlı jandarma timi göreve başladı. Uzungöl'e gelen yerli ve yabancı turistler atlı jandarma timini karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşıyor.


Abone Ol Google News
Kaçak kesime geçit yok

Kaçak kesime geçit yok

Açık alanda kurban kesimi yapan kişilere ceza kesildi.
Kritik üstebayram mesaisi

Kritik üste
bayram mesaisi

​Terörle mücadele aralıksız devam ediyor.
Varank duyurdu

Varank duyurdu

'Bayrama güzel bir müjdeyle başlıyoruz' diye açıkladı.
Göreve başladılar

Göreve başladılar

Görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.
30 gün sonra<br> ilk paylaşım

30 gün sonra
ilk paylaşım

Bahçeli, Twitter'a Karagümrük paylaşımıyla döndü.
'Gel kurban olduğum'

'Gel kurban olduğum'

Kaçan dana ortalığı birbirine kattı.
​Nevşehir Belediyesinden organizasyon

​Nevşehir Belediyesinden organizasyon

​Lgs'de ilk 250 dereceye giren öğrencilere bisiklet hediyeleri verildi
Türk F-16'ları Azerbaycan'da

Türk F-16'ları Azerbaycan'da

TurAz Kartalı tatbikatı devam ediyor.

Erdoğan'dan bayram telefonu

Erdoğan'dan bayram telefonu

Soylu'yu arayarak, üs bölgesindeki Mehmetçikle görüştü.
Kurban eti nasıl saklanmalı?

Kurban eti nasıl saklanmalı?

​Uzmanlardan önemli tavsiyeler geldi.
Bir Kurban <br>Bayramı klasiği

Bir Kurban
Bayramı klasiği

Acemi kasaplar hastanelere akın etti.
Ayasofya'da ilk bayram namazı

Ayasofya'da ilk bayram namazı

​Vatandaşlar gece saatlerinde camiye geldi.
Bayram nöbeti

Bayram nöbeti

Binlerce Mehmetçik bayramı harekat bölgelerinde geçirecek.​
Ankara'da kritik toplantı

Ankara'da kritik toplantı

Bakan Akar: Yunan komşularımızla bir araya gelmeyi planlıyoruz.
40 dereceyi göreceğiz

40 dereceyi göreceğiz

Yurt genelinde sıcaklıkların etkili olması bekleniyor.
AB'den<br>çifte standart!

AB'den
çifte standart!

Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını yine kaldırmadılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.