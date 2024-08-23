Trabzon Havalimanı yeni hizmet binaları hizmete giriyor: Tarih belli oldu

Geçen yıl iç ve dış hatlarda yaklaşık 3,5 milyon yolcuya hizmet sunan Trabzon Havalimanı'nın ülkenin en yoğun 9'uncu havalimanı konumunda olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:
Uraloğlu, dış hatlar gelen yolcu binası, ısı merkez binası ve CIP Terminalinin açışını gerçekleştireceklerini, dış hatlar giden yolcu binası cephe imalatlarının yapımının ise devam ettiğini aktardı.
Yeni hizmet binalarını Trabzon'un artan yolcu kapasitesine hizmet verebilecek büyüklükte yaptıklarını yineleyen Uraloğlu, şöyle devam etti:
Bakan Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nda kapasiteyi artırırken yolcuların konforunu da sağlamayı hedeflediklerine işaret ederek, "Dış hatlar gelen yolcu terminalinin 100 metre uzunlukta bitümlü sıcak karışım kaplama standardında olan kara yolu bağlantı çalışmalarını da eş zamanlı olarak bitirdik." ifadelerini kullandı.