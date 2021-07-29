Trabzon’da dehşet! Husumetli akrabalar arasında silahlı çatışma: 4 ölü

Korkunç olay bugün öğle saatlerinde ilçenin Gülderen Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, aralarında 11 yıl önce yaşanan bir cinayet olayı nedeniyle husumet bulunan Bektaş ailesine mensup iki grup arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, Olayda Murat Reis ve Lütfi Bektaş olay yerinde, Kemal Bektaş ise kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayda ağır yaralanan Faik Bektaş da aynı hastanede ameliyatı alınırken, kurtarılamayarak o da yaşamını yitirdi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüpheliler Abdi ve Ishak Bektaş, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme ve soruşturma sürüyor.

REKLAM

GÜNDEM İstanbul'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var