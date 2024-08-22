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Trabzon'da korkunç ölüm: Fındık taşırken canından oldu

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde üzücü bir olay yaşandı. Sırtında fındık sepeti taşıyan bir kadın, dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı ve hayatını kaybetti.

Lokman Özdemir
09:26 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ayşe Karadeniz
Ayşe Karadeniz

Olay ilçenin Kalegüney mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Ayşe Karadeniz (54) fındık bahçesinden topladığı fındıkları sırtındaki sepete doldurarak evine doğru yola çıktı.


Ardından beraber fındık topladıkları yakınları da yemek yemek için eve gittiklerinde Karadeniz'i evde göremedi


Olay yerinde can verdi


Bunun üzerine Karadeniz'i aramaya çıkan yakınları evlerine dönüş yolu olarak kullandıkları patika yolda yaptıkları aramalarda Ayşe Karadeniz'in sırtındaki fındık sepeti ile uçuruma yuvarlandığını tespit etti. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri çağrılırken, Karadeniz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Trabzon
#Fındık
#Karadeniz
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