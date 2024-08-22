Trabzon'da korkunç ölüm: Fındık taşırken canından oldu

Ardından beraber fındık topladıkları yakınları da yemek yemek için eve gittiklerinde Karadeniz'i evde göremedi

Bunun üzerine Karadeniz'i aramaya çıkan yakınları evlerine dönüş yolu olarak kullandıkları patika yolda yaptıkları aramalarda Ayşe Karadeniz'in sırtındaki fındık sepeti ile uçuruma yuvarlandığını tespit etti. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri çağrılırken, Karadeniz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.