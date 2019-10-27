Gündem Trabzonda şiddetli sağanak Bir iş makinesi suya kapıldı
TRABZON

Trabzon'da şiddetli sağanak: Bir iş makinesi suya kapıldı

Trabzon'un Araklı ilçesinde yoğun sağanak nedeniyle iş makinesi suya kapıldı, Arsin ilçesinde ise tek katlı bir ev yıkıldı. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, olaya dair yaptığı açıklamada, "Yalıboyu Mahallesi Yankol Deresi'nin taşması sonucu baraj oluştu. İş makinesi de o bölgeyi açarken lastikli ekskavatör makinemiz suya kapıldı. Şu anda olay yerindeyim. Makineyi göremiyoruz ama operatörü kurtardık" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Trabzon'da akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Trabzon'da akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Trabzon'daki sağanak nedeniyle bir iş makinesi suya kapıldı, tek katlı bir ev yıkıldı.

Kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Araklı ilçesinde, deredeki su taşkınıyla ilgili çalışma yapan belediyeye ait iş makinesi suya kapıldı.

  • Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, yaptığı açıklamada, "Yalıboyu Mahallesi Yankol Deresi'nin taşması sonucu baraj oluştu. İş makinesi de o bölgeyi açarken lastikli ekskavatör makinemiz suya kapıldı. Şu anda olay yerindeyim. Makineyi göremiyoruz ama operatörü kurtardık." dedi.

İlçede yağışın durduğunu ancak birkaç evi su bastığını anlatan Çebi, ekiplerin iş makineleri yardımıyla çalışma yürüttüğünü söyledi.

Trabzon'da sağanak hayatı felç etti.

Tek katlı ev yıkıldı

Arsin ilçesinde de aşırı yağış nedeniyle tek katlı bir ev yıkıldı.

Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy ise yağıştan dolayı toprağın kayarak evin yıkılmasına neden olduğunu, söz konusu evde kimsenin bulunmadığını kaydetti.

  • İlçede bazı noktalarda su baskınları olduğunu dile getiren Gürsoy, "Birkaç küçükbaş hayvan telef olurken, birkaç istinat duvarımız da yıkıldı. Bir köy yolunun ana yolunda tıkanma var. Bir başka evin de arkasına hafriyat yüklendi. Onları açmaya çalışıyoruz. İlçede şu anda yağış durdu. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Mahallesi'nde yaşanan su baskınına müdahale edildiği aktarılarak, "Trabzon'da aşırı yağış nedeniyle yaşanan su taşkınlarının tümüne müdahale edilmiştir. Yalıncak Mahallesi'ndeki sorun giderilmiş olup, trafikte sorun yoktur. Çalışmalar, tüm sorunlar giderilinceye kadar ara verilmeksizin devam edecektir." ifadeleri kullandı.

28 bin 568 hasta organ nakli bekliyor
HAYAT
28 bin 568 hasta organ nakli bekliyor
Protestolar devam ediyor

Protestolar devam ediyor

​Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde, ölü sayısı 63'e yükseldi.
Fenerbahçe evinde şov yaptı

Fenerbahçe evinde şov yaptı

​Sarı lacivertliler Kadıköy'de Konyaspor'a 5 gol attı.
İş dünyasındalike çıkmazı

İş dünyasında
'like' çıkmazı

​İşçinin sosyal medya beğenisi kovulma sebebi olur mu?
ABD, Suriye'de yeni üs kuruyor

ABD, Suriye'de yeni üs kuruyor

Petrol sahasına askeri takviye de gönderiyor.
ABD<br>temizlememiş!

ABD
temizlememiş!

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile Rusya'ya mutabakat uyarısı.
Belediye başkanları tek maaş alacak

Belediye başkanları tek maaş alacak

​Yeni düzenleme ile birden çok belediye şirketinde görev alamayacaklar.
Küçükçekmece'nin ağzı açılacak

Küçükçekmece'nin ağzı açılacak

Kanalın proje maliyeti 75 milyar TL olarak hesaplandı.
Fenerbahçe'de <br>tarihi divan

Fenerbahçe'de
tarihi divan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi oldu.
40 yaşında<br>emekli mi olunur?

40 yaşında
emekli mi olunur?

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'dan EYT sorusuna cevap.
Altın üçgen

Altın üçgen

​Üç ülkenin sınırını çizen eşsiz ada.

Son gün 3 Kasım

Son gün 3 Kasım

Türkiye'de 188 bin kişi soyadını değiştirdi.
Teröristler yeğenimi<br>yanımda kaçırdı

Teröristler yeğenimi
yanımda kaçırdı

54'üncü günde de eyleme katılan 55 aile, HDP il binası önündeki yerini aldı.
Teröristler <br>kod adı kullanır

Teröristler
kod adı kullanır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Mazlum Kobani tepkisi.
İttifakta büyük kriz

İttifakta büyük kriz

'İstanbul'da aday göstermedik ama onlar bugün susuyor, cevabını alacaklar'.
'Katilin takdir<br>edilmesi hukuk dışı'

'Katilin takdir
edilmesi hukuk dışı'

​MHP lideri Bahçeli, tedavi süreci sonrası ilk kez canlı yayında konuştu.
Türkler hiçbir<br>ülkeye güvenmiyor

Türkler hiçbir
ülkeye güvenmiyor

​En yüksek oranı yüzde 9,7 ile Rusya aldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.