Trabzon'da şiddetli sağanak: Bir iş makinesi suya kapıldı Trabzon'un Araklı ilçesinde yoğun sağanak nedeniyle iş makinesi suya kapıldı, Arsin ilçesinde ise tek katlı bir ev yıkıldı. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, olaya dair yaptığı açıklamada, "Yalıboyu Mahallesi Yankol Deresi'nin taşması sonucu baraj oluştu. İş makinesi de o bölgeyi açarken lastikli ekskavatör makinemiz suya kapıldı. Şu anda olay yerindeyim. Makineyi göremiyoruz ama operatörü kurtardık" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 27 Ekim 2019, 00:03 Son Güncelleme: 27 Ekim 2019, 00:16 AA