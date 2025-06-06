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Trabzon'da taşkında kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi

Trabzon'da taşkında kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi

12:116/06/2025, Cuma
AA
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Yıldızlı Deresi'nde ve Sera Gölü'nde Hüseyin Aydın aranıyor.
Yıldızlı Deresi'nde ve Sera Gölü'nde Hüseyin Aydın aranıyor.

Trabzon'da, 3 Haziran'da meydana gelen taşkında kaybolduğu bildirilen 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Aydın'ın kaybolduğu Akçaabat ilçesine bağlı Uçarsu Mahallesi'nde 213 kişilik ekip, 67 araç, 15 dron ve 10 botla arama faaliyetlerine devam etti.

JAK ve SAK timleri ile AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma birimlerinden oluşan ekipler, Yıldızlı Deresi'nde ve Sera Gölü'nde Hüseyin Aydın'ı arıyor.


Dalgıçların su altında yaptıkları arama faaliyetlerine dronla da havadan destek sağlandı.




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