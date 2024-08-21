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Trabzon'da yayla evinde yangın faciası: 3 kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Araklı ilçesinde yayladaki evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cenazeler, işlemlerin ardından Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.

14:30 - 21/08/2024 Çarşamba
AA
Trabzon'da yayla evinde yangın faciası!
Trabzon'da yayla evinde yangın faciası!

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Evdeki incelemede 3 kişinin cesedine ulaşıldı.


Cenazeler, işlemlerin ardından Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.


Valilikten yapılan açıklamada, yayladaki bir evde sabah erken saatlerde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilerek alevlerin söndürüldüğü belirtildi.


Yangının söndürülmesinin ardından evdeki incelemede 3 kişinin öldüğünün saptandığı bildirilen açıklamada, vefat edenlerin ev sahibi Gülizar Altuntaş (61) ile Kasım (66) ve Arif Altuntaş (67) olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.


İlk belirlemelere göre yangının kundaklama sonucu çıktığına dikkati çekilen açıklamada, "Olaya karıştığı değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcılığına bildirilen olayla ilgili detaylı inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.




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