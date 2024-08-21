Trabzon'da yayla evinde yangın faciası: 3 kişi hayatını kaybetti

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı Gülfidan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında ölen 5 yaşındaki İsa, 3 yaşındaki Abdurrahman ve 2 yaşındaki Vedat Şahin kardeşlerin cenazeleri inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenazelerin ambulansa konulduğu sırada ölen kardeşlerin ablası ve yakınları sinir krizi geçirdi.Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.