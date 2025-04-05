Trafikte geri geri giden sürücü tehlike saçtı

Bolu'da bayram trafiği dönüşü Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağ gişelerinde Ankara istikametine seyreden sürücü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yan yola girişi kaçırdı. Sürücü trafiğin yoğun akıcı olduğu esnada otoyolda aracıyla geri geri manevra yaptı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücü, 40 metre geri geri gittikten sonra yan yola girdi. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.