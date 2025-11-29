Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Batman
Traktörün çarptığı 9 yaşındaki İsa'nın acı sonu

Traktörün çarptığı 9 yaşındaki İsa'nın acı sonu

16:5729/11/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
İsa Şimşek
İsa Şimşek

Batman'ın Gercüş ilçesinde tarlada traktörün çarptığı 9 yaşındaki İsa Şimşek yaşamını yitirdi.

Kaza, öğleden sonra Gercüş ilçesine bağlı Kırkat köyü Konak mezrasında meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen traktör, tarlada çalışan İsa Şimşek'e çarptı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İsa Şimşek, Gercüş Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Şimşek'in cansız bedeni otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, traktör sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Batman
#Kaza
#İsa Şimşek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 29 MAYIS: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç oldu, artış oldu mu?