Trıdan çıkan kıvılcım 35 dönümü kül etti

Olay, akşam saatlerinde Uzunköprü’nün Çalıköy köyünde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, buğday tarlasında balya yüklü tırdan çıkan kıvılcım tırın üstünde bulunan saman balyalarına sıçradı. Kısa sürede alev topu haline gelen balyalardaki alevler kısa sürede büyüyerek buğday tarlasına sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin suyla, köylülerin de traktörle müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, 35 dönüm buğday ekili tarla küle döndü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme süreci ile birlikte kaldırıldı.
Fakat LGS ve YKS sebebiyle sokaklarda oluşacak kalabalık ile birlikte ortaya çıkması muhtemel problemlere önlem amaçlı, kısmi kısıtlama uygulanmasına karar verildi.
Milyonlarca öğrencinin bu hafta sonu YKS sebebiyle sokağa çıkacak olması, kısıtlama kararı alınmasında etkili oldu.
Bu nedenle kısıtlama öncesi binlerce vatandaş, hafta sonunu başka illerde değerlendirmek için yollara akın etti.
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan ’kilit kavşak’ta, trafik yoğunluğu oluştu.
Saat 20.00 itibari ile oluşan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş yavaş ilerleyebildi.
Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda zaman zaman trafik durma noktasına geldi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Kavşaklarda görev alan polisler, trafiğin hızlı bir şekilde akışını sağladı. Bazı kavşaklar ise dubalarla kapatıldı.
Kısıtlama öncesi kaçış: Kilometrelerce araç trafiği oluştu
Koronavirüs sonrası gündeme gelen her yasak ve kısıtlama kararı öncesi gözlerin çevrildiği Kırıkkale'de yine benzer görüntüler ortaya çıktı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı dolayısıyla hafta sonu uygulanacak kısıtlama öncesi vatandaşlar, mesai saati bitimi sonrasında yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan 'kilit kavşak'ta ise kilometrelerce oluşan trafik yoğunluğu oluştu.