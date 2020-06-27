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EDİRNE

Trıdan çıkan kıvılcım 35 dönümü kül etti

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, buğday tarlasında balya yüklü tırdan çıkan kıvılcımlar önce saman balyalarını ardından 35 dönümlük buğday tarlasını küle çevirdi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Olay, akşam saatlerinde Uzunköprü’nün Çalıköy köyünde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, buğday tarlasında balya yüklü tırdan çıkan kıvılcım tırın üstünde bulunan saman balyalarına sıçradı. Kısa sürede alev topu haline gelen balyalardaki alevler kısa sürede büyüyerek buğday tarlasına sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin suyla, köylülerin de traktörle müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, 35 dönüm buğday ekili tarla küle döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kısıtlama öncesi kaçış: Kilometrelerce araç trafiği oluştu
FOTOĞRAF 12
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Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme süreci ile birlikte kaldırıldı.
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Fakat LGS ve YKS sebebiyle sokaklarda oluşacak kalabalık ile birlikte ortaya çıkması muhtemel problemlere önlem amaçlı, kısmi kısıtlama uygulanmasına karar verildi.
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Bu nedenle kısıtlama öncesi binlerce vatandaş, hafta sonunu başka illerde değerlendirmek için yollara akın etti.
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Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan ’kilit kavşak’ta, trafik yoğunluğu oluştu.
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Saat 20.00 itibari ile oluşan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş yavaş ilerleyebildi.
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Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda zaman zaman trafik durma noktasına geldi.
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.
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Kısıtlama öncesi kaçış: Kilometrelerce araç trafiği oluştu
Koronavirüs sonrası gündeme gelen her yasak ve kısıtlama kararı öncesi gözlerin çevrildiği Kırıkkale'de yine benzer görüntüler ortaya çıktı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı dolayısıyla hafta sonu uygulanacak kısıtlama öncesi vatandaşlar, mesai saati bitimi sonrasında yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan 'kilit kavşak'ta ise kilometrelerce oluşan trafik yoğunluğu oluştu.


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