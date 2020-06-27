Trıdan çıkan kıvılcım 35 dönümü kül etti

Kavşaklarda görev alan polisler, trafiğin hızlı bir şekilde akışını sağladı. Bazı kavşaklar ise dubalarla kapatıldı.

Ekipler yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.

Bu nedenle kısıtlama öncesi binlerce vatandaş, hafta sonunu başka illerde değerlendirmek için yollara akın etti.

Milyonlarca öğrencinin bu hafta sonu YKS sebebiyle sokağa çıkacak olması, kısıtlama kararı alınmasında etkili oldu.

Fakat LGS ve YKS sebebiyle sokaklarda oluşacak kalabalık ile birlikte ortaya çıkması muhtemel problemlere önlem amaçlı, kısmi kısıtlama uygulanmasına karar verildi.

Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme süreci ile birlikte kaldırıldı.

Kısıtlama öncesi kaçış: Kilometrelerce araç trafiği oluştu

Koronavirüs sonrası gündeme gelen her yasak ve kısıtlama kararı öncesi gözlerin çevrildiği Kırıkkale'de yine benzer görüntüler ortaya çıktı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı dolayısıyla hafta sonu uygulanacak kısıtlama öncesi vatandaşlar, mesai saati bitimi sonrasında yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan 'kilit kavşak'ta ise kilometrelerce oluşan trafik yoğunluğu oluştu.