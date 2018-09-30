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Tropik fırtına yön değiştirdi

Bugün Türkiye kıyılarına gelmesi beklenen fırtınanın, etkisini azaltarak kuzeye doğru yön değiştireceği açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistan’ın çok sayıda kıyı bölgesini etkileyen fırtına sebebiyle başkent Atina’da da bir çok yol nehre dönüştü.
Yunanistan’ın çok sayıda kıyı bölgesini etkileyen fırtına sebebiyle başkent Atina’da da bir çok yol nehre dönüştü.

Türkiye’nin batı kıyılarını bu sabah saatlerinden itibaren etkilemesi beklenen Orta Akdeniz’de oluşan tropik fırtınanın, yön değiştirerek, Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi’ne kadar geleceği ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yöneleceğinin tahmin edildiği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Türkiye’nin batı kıyılarını bu sabah saatlerinden itibaren etkilemesi beklenen Orta Akdeniz’de oluşan tropik fırtınanın, yön değiştirerek, Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi üzerine kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesinin tahmin edildiğini bildirdi. Coşkun, “Bu sebeple Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de beklenilen rüzgar şiddeti ve yağış miktarının bir miktar azalması bekleniyor” dedi. Coşkun, vatandaşların tedbiri elden bırakmamalarını söyledi.

Otoparklar doldu taştı.

İSTANBUL’DA KUVVETLİ FIRTINA

İstanbul Valiliği de bugün ve yarın beklenen kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. İstanbul Valiliği’nin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden aldığı hava tahmin raporuna göre; İstanbul’un da içinde bulunduğu Marmara Bölgesi’nde rüzgarın, bu sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, yarın sabah saatlerinde güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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