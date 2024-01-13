“TRT Akademi” Açıldı

“TRT olarak artık sadece Türkiye’yi dünyaya, dünyayı Türkiye’ye anlatmıyor; aynı zamanda ‘dünyayı dünyaya’ anlatma hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. 17 televizyon, 17 radyo kanalımız, yabancı dillerdeki dijital haber platformlarımız, dijital uygulamalarımız, sinema filmlerimiz, etkinliklerimiz ve TRT ailesinin en yeni üyesi uluslararası dijital platformumuz 'tabii' ile her gün devasa bir yayın ve yapım operasyonu yürütüyoruz. Dizilerimiz, filmlerimiz, yayınlarımız dünyanın dört bir yanında izlenirken, hissettiğimiz kişisel bir başarı duygusundan çok öte, ülkemiz adına bir gururdur. Türkiye’nin daha adil bir dünya tasavvurunun medyadaki yansıması olarak; güçlünün değil haklının söz sahibi olduğu bir medya sistemi için var gücümüzle çalışıyoruz”