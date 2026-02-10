Trump 2006'da Epstein'i FBI'a bildirdi iddiası: Onun yaptıklarını herkes biliyordu

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yeni yayınlanan ve Florida’da görev yapmış eski bir polis şefinin ifadelerini içeren bir FBI belgesinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2006’da polisi aradığı ve Epstein’in yaptıklarını herkesin bildiğini aktardığı iddiası yer aldı.





ABD Adalet Bakanlığı’nın cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’e ilişkin yayınladığı dosyalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın, Epstein’in yaptıklarından haberdar olmadığına ilişkin açıklamalarıyla çelişen iddialar ortaya konuldu.

"O kötü biri. Ona odaklanın"

Bakanlık tarafından yayınlanan, geçmişte Florida eyaletinde görev yapan eski Palm Beach Polis Şefi Michael Reiter’ın 2019’daki açıklamalarını içeren FBI belgesinde, Trump’ın 2006’da polis şefini bizzat aradığı ve Epstein’in reşit olmayan kızlara yaptıklarının hem New York’ta hem de Palm Beach’te yaygın bir şekilde bilindiğini anlattığı iddiaları yer aldı. Belgedeki ifadelere göre Epstein’e yönelik suçlamaların kamuoyuna yansımasının ardından gerçekleşen telefon görüşmesinde Trump, Reiter’a "Onu durduruyor olmanız çok iyi. Onun yaptıklarını herkes biliyordu" dedi.





Belgeye göre telefon görüşmesi sırasında Trump, polisi Epstein’in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell konusunda uyardı ve Maxwell’in Epstein’in faaliyetlerinin yürütücüsü olduğunu anlattı. Reiter’ın ifadelerine göre Trump, "O kötü biri. Ona odaklanın" dedi.









"Trump polisi arayan ilk kişilerden biriydi"





Belgede Epstein’e ilişkin polis soruşturmasının ardından Trump’ın polisi arayan ilk kişilerden biri olduğu ifadesi de yer aldı. Ayrıca Trump’ın polise telefonda eskiden dostluk ilişkisine sahip olduğu Epstein ile tüm bağlarını kopardığını ve Epstein’i reşit olmayan kızların yanında gördüğünde "oradan derhal uzaklaştığını" söylediği aktarıldı.





Epstein 2019 yılı temmuz ayında cinsel istismar ve fuhuş nedeniyle hakkındaki suçlamalar nedeniyle tutuklanıp cezaevine gönderildikten sonra Trump, Epstein’in reşit olmayan kızları istismar ettiği konusunda bilgisinin olmadığını açıklamıştı. Daha önce Epstein ile dostluk ilişkisi olan Trump, Epstein ile yollarını suçlamalar ortaya çıkmadan çok daha önce ayırdığını söylemişti.





Amerikalı finansçı Epstein, cinsel istismar ve fuhuş suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra 2019 yılında hapishane hücresinde intihar etmişti.



