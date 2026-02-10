Trump 2006'da Epstein'i FBI'a bildirdi iddiası: Onun yaptıklarını herkes biliyordu

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı bir FBI belgesinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2006’da polisi arayıp Epstein'in yaptıklarını herkesin bildiğini aktardığı iddiasına yer verildi. Belgedeki ifadelere göre Trump'ın Florida eyaletinde görev yapan eski Palm Beach Polis Şefi Michael Reiter’a "Onu durduruyor olmanız çok iyi. Onun yaptıklarını herkes biliyordu" dediği aktarıldı.
"O kötü biri. Ona odaklanın"
"Trump polisi arayan ilk kişilerden biriydi"
Belgede Epstein’e ilişkin polis soruşturmasının ardından Trump’ın polisi arayan ilk kişilerden biri olduğu ifadesi de yer aldı. Ayrıca Trump’ın polise telefonda eskiden dostluk ilişkisine sahip olduğu Epstein ile tüm bağlarını kopardığını ve Epstein’i reşit olmayan kızların yanında gördüğünde "oradan derhal uzaklaştığını" söylediği aktarıldı.
Epstein 2019 yılı temmuz ayında cinsel istismar ve fuhuş nedeniyle hakkındaki suçlamalar nedeniyle tutuklanıp cezaevine gönderildikten sonra Trump, Epstein’in reşit olmayan kızları istismar ettiği konusunda bilgisinin olmadığını açıklamıştı. Daha önce Epstein ile dostluk ilişkisi olan Trump, Epstein ile yollarını suçlamalar ortaya çıkmadan çok daha önce ayırdığını söylemişti.
Amerikalı finansçı Epstein, cinsel istismar ve fuhuş suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra 2019 yılında hapishane hücresinde intihar etmişti.