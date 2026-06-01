Trump şartları zorlaştırdı

04:001/06/2026, Pazartesi
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Washington ile Tahran arasında yürütülen müzakerelerde üzerinde uzlaşı sağlanan anlaşma taslağına son aşamada müdahale ederek daha sert koşullar talep ettiği iddiaları, iki ülke arasındaki diplomatik trafiği yeniden hareketlendirdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, Beyaz Saray’daki kritik güvenlik toplantısında özellikle İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının kontrolü, nükleer materyallerin devri ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin maddelerin daha ayrıntılı ve bağlayıcı hale getirilmesini istedi. Bu taleplerin ardından taraflar arasında yeni bir müzakere sürecinin başladığı ve İran’ın revize edilen taslağa birkaç gün içinde yanıt vermesinin beklendiği öne sürüldü. New York Times da Trump’ın İran’a daha sert şartlar içeren yeni bir teklif gönderdiğini yazdı. Haberde, ABD Başkanı’nın özellikle İran’a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını öngören maddelerden rahatsız olduğu ve Tahran’ın müzakere sürecindeki yavaş tutumunu eleştirdiği belirtildi. Pakistan başta olmak üzere çeşitli ara bulucular üzerinden sürdürülen temasların devam ettiği kaydedildi. Trump, Fox News’e verdiği röportajda da İran’la “iyi bir anlaşmaya” yaklaşıldığını savunurken, temel hedeflerinin İran’ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak olduğunu söyledi.



