Gündem Trumpın damadı Kushner Ankarada
POLİTİKA

Son dakika: ​ABD Başkanı Trump'ın damadı Kushner Ankara'da - Erdoğan Kushner görüşmesi

Trump'ın damadı Kushner Ankara'da

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner Ankara'ya geldi. Kushner'ın ilk durağı Külliye oldu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi.

Haber Merkezi AA
Kushner ve Erdoğan.
Kushner ve Erdoğan.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner Ankara'ya geldi.

Kushner'ın Ankara'da ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Kushner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.

Kushner'ın çantasında neler var?

Görüşmede, Suriye ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkilerin ele alınacağı belirtiliyor. Trump'ın damadı Kushner'in ziyaretinin günü birlik olacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında herhangi bir isimle görüşmeyeceği açıklanmıştı.

İsrail ile Filistin barışı için plan hazırlıyor

  • Jared Kushner, ABD'nin Körfez'deki müttefiklerine düzenlediği ziyaret sırasında Sky News Arabia'ya bir röportaj verdi ve ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasını sonlandırmak için bir barış planı hazırladığını söyledi.
  • ABD'li yetkililer daha önce Kushner'in 1 haftalık gezisinde sadece barış planının ekonomik yansımalarıyla ilgileneceğini belirtmişti ancak Kushner verdiğini röportajda sunulan teklifin 'çok detaylı bir siyasi plan' olduğunu söyledi.

Kushner, teklifin sınırlar oluşturmak ve statü problemlerini çözmekle de ilgili olduğunu belirtti. Trump'ın damadı ve danışmanı olan Kushner, Washington'ın İsrail-Filistin politikasını yöneten isim olarak biliniyor.

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