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Trump'ın Türkiye elçisi Barrack

Trump'ın Türkiye elçisi Barrack

Canberk Doğan
04:0012/12/2024, Perşembe
G: 12/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Tom Barrack
Tom Barrack

ABD’de 20 Ocak’ta başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump, yönetiminde yer alacak isimleri belirlemeye devam ediyor. Ülkenin 47. Başkanı olarak seçilen Trump, Türkiye büyükelçisi için adayını da belirledi. ABD’nin Ankara büyükelçisi olarak Colony Capital adlı yatırım şirketinin kurucusu Tom Barrack'ı aday gösterdi.


ETKİ AJANI OLARAK SUÇLANIYORDU

Trump haberi kendi sosyal medya platformu Truth'taki hesabından duyurdu. Trump’ın yakın arkadaşı olan Barrack, Colony Capital adlı yatırım şirketinin kurucusu. 30 yıl boyunca bu şirketi yöneten Barrack, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin etki ajanı olarak yasa dışı faaliyet göstermekle suçlanmış ve karşı karşıya olduğu 9 suçlamanın tamamından 2022'de beraat etmişti. ABD'de başkanın yaptığı büyükelçi atamalarının senato tarafından onaylanması gerekiyor.


#ABD
#Donald Trump
#Tom Barrack

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