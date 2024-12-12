Trump'ın Türkiye elçisi Barrack

ABD’de 20 Ocak’ta başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump, yönetiminde yer alacak isimleri belirlemeye devam ediyor. Ülkenin 47. Başkanı olarak seçilen Trump, Türkiye büyükelçisi için adayını da belirledi. ABD’nin Ankara büyükelçisi olarak Colony Capital adlı yatırım şirketinin kurucusu Tom Barrack'ı aday gösterdi.

Trump haberi kendi sosyal medya platformu Truth'taki hesabından duyurdu. Trump’ın yakın arkadaşı olan Barrack, Colony Capital adlı yatırım şirketinin kurucusu. 30 yıl boyunca bu şirketi yöneten Barrack, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin etki ajanı olarak yasa dışı faaliyet göstermekle suçlanmış ve karşı karşıya olduğu 9 suçlamanın tamamından 2022'de beraat etmişti. ABD'de başkanın yaptığı büyükelçi atamalarının senato tarafından onaylanması gerekiyor.