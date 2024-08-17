TSK orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 13 helikopter ile destek veriyor

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "İzmir, Manisa, Aydın ve Bolu’da devam eden orman yangınlarını kontrol altına alabilmek için devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli şekilde yangın söndürme çalışmalarına büyük bir gayretle devam ediyoruz." denildi.
Açıklamaya şöyle devam edildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ait;
6 adet helikopter ile İzmir’in Karşıkaya ilçesinin Yamanlar mevkisinde,
2 adet helikopter ile Manisa'nın Gördes ilçesinde,
2 adet helikopter ile Bolu’nun Göynük ilçesinde,
3 adet helikopter ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde olmak üzere toplam 13 helikopter ile orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek sağlıyoruz."