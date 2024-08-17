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TSK orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 13 helikopter ile destek veriyor

Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın İzmir, Manisa, Aydın ve Bolu'da devam eden orman yangınlarına söndürme çalışmalarına 13 helikopter ile destek verdiğini duyurdu.

13:46 - 17/08/2024 السبت
IHA
Bazı illerde çıkan yangınlara TSK helikopterleri de müdahale ediyor.
Bazı illerde çıkan yangınlara TSK helikopterleri de müdahale ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "İzmir, Manisa, Aydın ve Bolu’da devam eden orman yangınlarını kontrol altına alabilmek için devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli şekilde yangın söndürme çalışmalarına büyük bir gayretle devam ediyoruz." denildi.

Orman yangınlarında son durum: 5 noktada alevlerle mücadele sürüyor! Bakan Yumaklı yangınların nedenini açıkladı

İzmir, Manisa ve Bolu'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangın nedeniyle Yamanlar mevkisinde 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı, 17 ev yandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de de yine şiddetli rüzgarın çalışmaları zaman zaman engellediğine işaret ederek, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangının 3 kişinin piknik amaçlı yaktığı ateş nedeniyle çıktığını söyledi. Yumaklı, Bolu'daki yangınla ilgili olarak "Yangının sebebi anız ateşi; gözaltılar var." dedi. Sağlık Bakanlığı, yangınlardan 78 kişinin etkilendiğini açıkladı. Bakan Yumaklı son yaptığı açıklamada ülke genelinde 70 yangının kontrol altına alındığını, 5 yangının aktif olarak sürdüğünü aktardı. İşte orman yangınlarında son durum...

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ait;

6 adet helikopter ile İzmir’in Karşıkaya ilçesinin Yamanlar mevkisinde,

2 adet helikopter ile Manisa'nın Gördes ilçesinde,

2 adet helikopter ile Bolu’nun Göynük ilçesinde,

3 adet helikopter ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde olmak üzere toplam 13 helikopter ile orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek sağlıyoruz."

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