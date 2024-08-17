TSK orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 13 helikopter ile destek veriyor

İzmir, Manisa ve Bolu'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangın nedeniyle Yamanlar mevkisinde 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı, 17 ev yandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de de yine şiddetli rüzgarın çalışmaları zaman zaman engellediğine işaret ederek, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangının 3 kişinin piknik amaçlı yaktığı ateş nedeniyle çıktığını söyledi. Yumaklı, Bolu'daki yangınla ilgili olarak "Yangının sebebi anız ateşi; gözaltılar var." dedi. Sağlık Bakanlığı, yangınlardan 78 kişinin etkilendiğini açıkladı. Bakan Yumaklı son yaptığı açıklamada ülke genelinde 70 yangının kontrol altına alındığını, 5 yangının aktif olarak sürdüğünü aktardı. İşte orman yangınlarında son durum...