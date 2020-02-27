Gündem TSK unsurlarının Rus uçaklarına ateş ettiği iddialarına yalanlama
ANKARA

TSK unsurlarının Rus uçaklarına ateş ettiği iddialarına yalanlama

"Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının İdlib'de Rus uçaklarına ateş ettiğine" yönelik iddiaların gerçek dışı olduğu, Türk askerinin hiçbir şekilde Rus askerlerini ve Rus uçaklarını hedef almadığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Bazı Rus basın yayın organlarında "Türk ordusunun İdlib'de, Rus uçaklarına ateş ettiği"ne yönelik iddialar yer aldı.

Konuya ilişkin soru üzerine güvenilir kaynaklar, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

  • Ateşkesi sağlamak üzere İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde (İGAB) bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının, Rus savaş uçaklarını hedef aldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan kaynaklar, Türk askerinin hiçbir şekilde Rus askerlerini ve Rus uçaklarını hedef almadığını belirtti.

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