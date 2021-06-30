TSK ve MİT'ten nokta atışı: 7 terörist hava harekatıyla öldürüldü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya'yla Sputnik V aşısının ortak üretimi konusunda çalışıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Antalya'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye'nin salgınla mücadele konusunda da Rusya'yla iş birliği içinde olduğunu belirten Çavuşoğlu, 'Sputnik V aşısının 400 binlik dozu Türkiye'ye geldi. Ama bu aşının ortak üretimi konusunda da kurumlarımız birlikte çalışıyor.' dedi.