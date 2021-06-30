TSK ve MİT'ten nokta atışı: 7 terörist hava harekatıyla öldürüldü

Türk Silahlı kuvvetlerinin terörle mücadelesi son sürat devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk Silahları Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."
Türk Silahları Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/jilLbOj7cd
Türk Silahları Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/jilLbOj7cd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 30, 2021