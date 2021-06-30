Gündem TSK ve MİTten nokta atışı 7 terörist hava harekatıyla öldürüldü
POLİTİKA

TSK ve MİT'ten nokta atışı: 7 terörist hava harekatıyla öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
TSK ve MİTten nokta atışı: 7 terörist hava harekatıyla öldürüldü
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Türk Silahlı kuvvetlerinin terörle mücadelesi son sürat devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk Silahları Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."

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