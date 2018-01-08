TSK’ya uçan kale takviyesi

Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) güçlendirilmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Birçok savunma projesine imza atan bakanlık, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik de önemli çalışmalar yürütüyor. Bu yıl içinde Erciyes Projesi kapsamında modernizasyonu tamamlanan üç uçağın Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor. Projeyle uzun yıllardır Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan C-130 Hercules uçaklarının modernizasyonu da yapılıyor.
A400M VE CH-47’LER YOLDA
A400M Ulaştırma Uçağı Projesi kapsamında da iki A400M uçağının yıl içinde teslim edilmesi öngörülüyor. Atak Projesi kapsamında yerli imkanlarla üretilen 13 Atak helikopterinin daha yıl içinde teslimi beklenirken Kara Kuvvetleri Komutanlığına CH-47 Chinook yük helikopteri alımı da sürecek. Türk Silahlı Kuvvetleri için ayrıca S-70 helikopteri alımı da yapılacak. Silahlı Kuvvetler tarafından birçok amaç için kullanılan bu helikopterlerden 2’si yeni tedarik, 7’si modernizasyon olmak üzere 9 teslimat planlanıyor.
SAVUNMADA PROJE SAYISI 553’E ÇIKTI
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, geçen yıl savunma sanayisi, güvenlik projeleri ve teslimatlarla yerli ve milli savunma sanayisine geçiş açısından önemli mesafe katedildiğini söyledi. Savunma sanayisi proje sayısının 2002’de 66 iken şu anda 553’e çıktığını söyleyen Canikli, projelerin tamamlanması konusundaki başarıyı devam ettireceklerini belirterek, “2018'de daha güçlü ekonomi, daha güçlü demokrasi ve daha güçlü ordu ile daha güçlü bir Türkiye olacağız” diye konuştu.