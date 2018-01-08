TSK’ya uçan kale takviyesi

Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) güçlendirilmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Birçok savunma projesine imza atan bakanlık, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik de önemli çalışmalar yürütüyor. Bu yıl içinde Erciyes Projesi kapsamında modernizasyonu tamamlanan üç uçağın Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor. Projeyle uzun yıllardır Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan C-130 Hercules uçaklarının modernizasyonu da yapılıyor.

Türkiye’nin geliştiricileri arasında yer aldığı “uçan kale” olarak tanınan A400M, 116 tam teçhizatlı asker, 66 sedye ve 25 sıhhi elemanla uçabiliyor. A400M’ler, tank ve helikopter de taşıyabiliyor.

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A400M VE CH-47’LER YOLDA

A400M Ulaştırma Uçağı Projesi kapsamında da iki A400M uçağının yıl içinde teslim edilmesi öngörülüyor. Atak Projesi kapsamında yerli imkanlarla üretilen 13 Atak helikopterinin daha yıl içinde teslimi beklenirken Kara Kuvvetleri Komutanlığına CH-47 Chinook yük helikopteri alımı da sürecek. Türk Silahlı Kuvvetleri için ayrıca S-70 helikopteri alımı da yapılacak. Silahlı Kuvvetler tarafından birçok amaç için kullanılan bu helikopterlerden 2’si yeni tedarik, 7’si modernizasyon olmak üzere 9 teslimat planlanıyor.

CH-47’ler, her türlü ağır malzeme, silah ve mühimmatı taşıyabiliyor, hava hücum ve indirme harekatlarında görev alabiliyor. Tam teçhizatlı 33 askeri veya sedyeyle 24 yaralıyı taşıyabilme özelliğine sahip Chinook’lar, doğal afet durumlarında da aldığı faal rolle öne çıkıyor.

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SAVUNMADA PROJE SAYISI 553’E ÇIKTI

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, geçen yıl savunma sanayisi, güvenlik projeleri ve teslimatlarla yerli ve milli savunma sanayisine geçiş açısından önemli mesafe katedildiğini söyledi. Savunma sanayisi proje sayısının 2002’de 66 iken şu anda 553’e çıktığını söyleyen Canikli, projelerin tamamlanması konusundaki başarıyı devam ettireceklerini belirterek, “2018'de daha güçlü ekonomi, daha güçlü demokrasi ve daha güçlü ordu ile daha güçlü bir Türkiye olacağız” diye konuştu.