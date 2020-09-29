​TTB sağlığı Yunanistan’a şikayet etmiş

Türkiye karşıtı eylem ve söylemlerin adresi haline gelen Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), koronavirüs salgını döneminde başarıyı sağlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı 2015’de Yunanistan Tabipler Birliği’ne kötülediği ortaya çıktı. 2015 yılında dönemin TTB Merkez Konseyi Başkanı Bayazıt İlhan, Yunanistan Tabipler Birliği’nin ‘Iatriko Vima’ adlı dergisinde kaleme aldığı yazıda Türkiye’yi şikayet etmiş.

DAYATMA SUÇLAMASI

Salgın sürecinde önemi anlaşılan şehir hastanelerinin yapımıyla ilgili olarak 2015 yılında Yunan dergisinde yayınlanan yazıda, “Özellikle büyük kentlerde kamu özel ortaklığı modeli ile yapılacak olan entegre sağlık tesisi inşaatları yaygınlaşıyor. Bir özelleştirme modeli olan ve normal ihale yöntemine göre çok daha pahalıya mal olan, İngiltere ve Kanada’da yol açtığı büyük kamu zararıyla tartışılmakta olan bu model Türkiye’ye de dayatılıyor” iddiaları yer aldı.

OYNAT 00:52 TTB Başkanı Fincancı: Türkiye Cizre'de sivilleri öldürdü uluslararası mahkemelerde yargılanmalı Türk Tabipleri Birliği'nin yeni başkanı Şebnem Korur Fincancı ile ilgili skandal detaylar ortaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu ve Güneydoğu'da PKK'lı teröristlere karşı başlattığı hendek operasyonlarına ilişkin 'siviller öldürüldü' diyen Fincancı, Türkiye'nin uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini savundu.

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İMKANSIZ GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR

2015 yılında Türkiye’de para ödemeden sağlık hizmeti almanın imkansız hale geldiği iddia edilen yazıda, “Kamu hastanelerinden sağlık hizmeti alırken bile ayrıca katkı ve katılım payları ödemeniz gerekiyor. Muayene randevusu almaktan ilaca, reçete parasından hastane oda fark ücretlerine kadar 14 farklı ücret ödemek gerekiyor. Özel sağlık kuruluşlarında SGK’nın ödediği bedelin iki katını ayrıca cebinizden ödemeniz gerekiyor. Cebinizden yüklü miktarda paralar ödemeden sağlık hizmeti alma olanağı kalmamış durumda” ifadelerini kullandı. Yazının sonunda ise “Türkiye’de de Yunanistan’da ve dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi hekimlerin ve sağlık çalışanlarının emeğini ucuzlatan, güvencesiz çalışmayı dayatan ve sağlığı hak olmaktan çıkaran politikaların ağır bastığını görüyoruz” denildi.

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