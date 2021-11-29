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ADIYAMAN

TÜGVA Adıyaman İl Temsilciliğinden 'soruşturma' açıklaması: İddialar tamamen yalan

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adıyaman İl Temsilciliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce devam eden soruşturmayla ilgili vakfın isminin ilgisi bulunmadığı halde kullanıldığını belirtti. Soruşturmada adı geçen isimlerden birinin vakfın Adıyaman Lise Koordinatörü görevinde bulunduğu bilgisinin de tamamen yalan olduğu açıklandı.

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Haber Merkezi AA
TÜGVA Adıyaman İl Temsilciliğinden soruşturma açıklaması: İddialar tamamen yalan
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TÜGVA Adıyaman İl Temsilciliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün ve bugün sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında bazı haberlerin yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye Gençlik Vakfı, 5 Ekim 2021'den bugüne bir linç kampanyası ile karşı karşıyadır. Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğünce devam eden bir soruşturmayla ilgili olarak vakfımızın ismi ilgisi, dahli olmadığı halde kullanılmaktadır. Soruşturmada adı geçen isimlerden birinin Türkiye Gençlik Vakfı Adıyaman Lise Koordinatörü görevinde olduğu bilgisi tamamen yalandır. Adı geçen kişi, 2017 yılından önce vakfımızda sayısı yüz binlerle ifade edilen gönüllülerimizden biri olarak, gönüllü olarak bulunmuştur, 4 yılı bulan bir süredir de vakfımızla gönüllülük dahil herhangi bir ilişkisi olmamıştır.

Devam eden soruşturmada vakfımızın isminin kullanılması art niyetli, kasıtlı ve planlıdır. Türkiye Gençlik Vakfı olarak hakkımızda çıkan yalan ve manipülatif haberler hakkında hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz."

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