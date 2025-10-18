Yeni Şafak
Tüm ekipler seferber oldu: Trabzon'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

Tüm ekipler seferber oldu: Trabzon'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

12:5218/10/2025, Cumartesi
AA
Denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor
Denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

Trabzon'un Arsin ilçesinde 2 gün önce denizde kaybolduğu iddia edilen balıkçı Mehmet Ali Gürsoy'u (39) arama çalışmaları devam ediyor. Karadan, denizden ve havadan çok yönlü sürdürülen çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye, dalgıç ekipleri ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan 89 personel katıldı.

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, 16 Ekim'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda balık avlarken denizde kaybolduğu bildirilen Gürsoy'u arama çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı helikopterinin de havadan destek verdiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karadan, denizden ve havadan çok yönlü sürdürülen çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye, dalgıç ekipleri ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan 89 personel katılım sağlamaktadır. Yürütülen çalışmalar kapsamında 89 personelle birlikte 12 araç, 8 bot, 1 gemi, 2 sonar cihazı, 2 dron, 1 YTS cihazı, 1 ROV cihazı ve 1 helikopter görev almaktadır. Kayıp vatandaşımızın bulunması için arama kurtarma çalışmaları, ilgili tüm kurumların koordinesinde kesintisiz olarak devam etmektedir."



