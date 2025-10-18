Tüm ekipler seferber oldu: Trabzon'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

"Karadan, denizden ve havadan çok yönlü sürdürülen çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye, dalgıç ekipleri ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan 89 personel katılım sağlamaktadır. Yürütülen çalışmalar kapsamında 89 personelle birlikte 12 araç, 8 bot, 1 gemi, 2 sonar cihazı, 2 dron, 1 YTS cihazı, 1 ROV cihazı ve 1 helikopter görev almaktadır. Kayıp vatandaşımızın bulunması için arama kurtarma çalışmaları, ilgili tüm kurumların koordinesinde kesintisiz olarak devam etmektedir."