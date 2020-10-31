Tüm imkanlarla yanınızdayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de meydana gelen depremin yaralarını sarmak için tüm imkarların seferber edildiğini söyledi. Erdoğan, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, depremle sarsılan İzmir ve çevresindeki şehirlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Depremde yıkılan binalarda hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Erdoğan, şöyle konuştu:

GEREKEN DESTEK SAĞLANIYOR

“Devletimiz, bakan arkadaşlarımızla tüm kurumlarıyla deprem anından itibaren yıkıntılar altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak ve sarsıntıdan etkilenen herkese yardımcı olmak için harekete geçmiştir. AFAD, Emniyet Teşkilatımız, sağlık birimlerimiz ve diğer ilgili kamu personeli, canla başla işlerini yapıyor. Bakanlarımız koordinasyonu bizzat yerinde sağlamak üzere süratle olay yerine ulaşmışlardır. Kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuçlanması için tüm imkanları seferber ettik. Binaları hasar gördüğü veya olayın şokundan kurtulamadıkları için henüz evlerine giremeyen vatandaşlarımıza da gereken iaşe ve ibate desteğini sağlıyoruz. Hedefimiz yaraları bir an önce sarmaktır.”

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KENTSEL DÖNÜŞÜM VURGUSU

“Ocak ayında meydana gelen Elazığ ve Malatya depreminin acıları hala yüreğimizde tazeyken İzmir’den gelen bu haber gerçekten bizi derinden üzmüştür.” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Ülkemizin en doğusundan en batısına kadar tehlikeli bir deprem kuşağında yaşadığı gerçeğini her sarsıntıyla bir kez daha hissediyoruz. Afet ve acil durumlara müdahale için uzun süredir üzerinde çalıştığımız planları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıksız yapı stokumuzu yeniliyoruz. İnşallah ülkemizi her geçen gün afetlere karşı çok daha hazırlıklı hale getiriyoruz. Bir kez daha İzmirli kardeşlerime geçmiş olsun diyor, vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bu acılı günde yardım teklifinde bulunan tüm dost ülkelere, tekrar teşekkür ediyorum.”

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Bilimde ilk sıralara çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında koronavirüs aşısı konusundaki çalışmalara da değindi. Türkiye’nin bir yandan Çin, Rusya, Amerika gibi ülkelerdeki aşı çalışmalarını yakından takip ederken diğer yandan kendi aşısını geliştirmek için yoğun bir çaba içinde olduğunu belirten Erdoğan, “Önümüzdeki bahar aylarında kendi aşımızı vatandaşlarımıza uygulayabilecek aşamaya gelmiş olacağız.” dedi. Maruz kalınan tüm saldırılara, rağmen Türkiye’yi dünyanın en ileri ülkeleri arasında ilk sıralara taşımakta kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, “Bu konuda en büyük desteği yine bilim insanlarımızdan bekliyoruz. Sizlerin yol göstericiliğinde, hep birlikte sürekli daha ileriye giderek, tarihin bizlere verdiği sorumluluğu hakkıyla ifa edeceğimize inanıyorum. Emeğiniz ve gayretleriniz için her birinize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.