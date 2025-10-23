Yeni Şafak
Tunahan bu yıl da okula gidemiyor

Saliha Engin
04:0023/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
Tunahan Yılmaz
Tunahan Yılmaz

Ankara Keçiören’de başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın okula gitme hayali bu yıl da gerçekleşemedi. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nin hazırladığı sağlık kurulu raporuna göre, Tunahan’ın öz bakımını tek başına yapamadığı için bu yıl da okula gidemeyeceği ve evde eğitim almasının uygun bulunduğu belirtildi. 7 Aralık 2023’te Kafkaslar Mahallesi’nde okula giderken 20 başıboş köpeğin saldırısına uğrayan Tunahan, ağır yaralandı. Olay üzerinden iki yıl geçmesine rağmen Tunahan'ın hem fiziksel hem psikolojik travmaları devam ediyor. Babası Halil Yılmaz, “Tunahan’ın okula gitme durumu yok, kafasındaki yara hâlâ kanıyor. 15 kez ağır ameliyat geçirdi, 16.’sı gerekiyor ama vücudu artık kaldırmıyor. Vücudunda nakledilecek deri bulsak ameliyat kolaylaşacak ama neredeyse hiç deri yok” dedi. Tunahan'ın arkadaşlarını gördüğünde de imrendiğini ifade eden Halil Yılmaz, “Arkadaşlarının oyun videolarını izlediğinde üzülüyor. Bacağı ağrı yapıyor, ağrı kesici ve psikiyatri ilaçları kullanıyor ama bazen bizden gizli ağlıyor” şeklinde konuştu. Tunahan’ın avukatı Aslıhan Ergün Ercan ise, “Tahminimce Tunahan, önümüzdeki 10 yıl okula gidemeyecek. Açık yaraları çok ve sürekli pansuman gerektiriyor” diye konuştu.


#Ankara
#sahipsiz köpek
#saldırı
#Tunahan Yılmaz
