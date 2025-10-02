Vatandaşlar artık sahipsiz hayvanları 112’ye ihbar edebilecek

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yıl içinde sokak hayvanlarıyla ilgili dört toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ayrıca nüfusu 25 bini geçen belediyelerle ilgili de ayrı ayrı toplantı yaptık. Erzurum Büyükşehir Belediyemizin 600 kapasiteli bir hayvan barınağı vardı. Büyükşehir Belediyemiz hayvan barınağının kapasitesini bin 550’e çıkarmış durumda. Pasin Ovası Belediyeler Birliğinin kapalı durumda olan bir hayvan barınağı vardı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz takipleri neticesinde oradaki eksiklikler de birlik tarafından giderildi. Orası da şu anda hizmet vermeye başladı. Oltu ve Aziziye belediyelerimizde 200’er hayvan kapasiteli hayvan barınaklarıyla ilgili ihaleler yapıldı. İnşaat çalışmaları devam ediyor. Bütün bunların dışında Büyükşehir Belediyemize 80 dönümlük bir arazi tahsis ettik. 5 bin kapasiteli doğal yaşam alanı oluşturuyorlar. Çalışmalar tamamlandığında bu tesislerin kapasiteleri 7 bin 100 rakamına ulaşacak. Topladığımız hayvanları bu hayvan barınaklarında veya doğal yaşam alanlarında muhafaza etmiş olacağız. İlimizde kesinlikle sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili ortada başıboş dolanan hayvanın olmaması, bütün bunların barınaklara veya doğal yaşam alanına alınması ve bu sorunun artık ilimizin gündeminden çıkartılması yönünde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık" dedi.