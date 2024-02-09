Tunceli depreme hazır

Deprem riskine karşı Tunceli Valiliği önlem alıyor. Tunceli Valiliği ve AFAD koordinesinde, bin 600 jandarma ve polisin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı. Riskli olan binalar tespit edildi. Depreme karşı riskli olan kamu kurumları ve okullar tahliye edildi.

BİN 450 HEKTAR ALANDA ÇALIŞMA YAPILACAK

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu’nun girişimleriyle Bakanlık tarafından Tunceli Merkez, Ovacık, Nazimiye, Çemişgezek, Pertek ilçelerinde toplamda bin 450 hektar alanda “İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Raporu” çalışmaları yapılacak. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu olası bir depreme karşılık aldıkları önlemleri Yeni Şafak’a anlattı.

BİN 600 KİŞİLİK DEPREM TATBİKATI YAPTILAR

Olası bir afete karşı hızlı ve etkili müdahale edilmesi amacıyla bin 200 Jandarma ve 400 emniyet mensubu olmak üzere toplam bin 600 personeline arama kurtarma eğitimi verildiğini söyleyen Tunceli Bülent Valisi Tekbıyıkoğlu, “Söz konusu personelin belirli periyotlarla eğitimlerinin tekrarlanması, yeni göreve başlayan personellerin de ilgili eğitimleri almaları sağlanarak başkanlığımızın ve bakanlığımızın bölge/ülke çapında afetlere hızlı ve etkin müdahale kapasitesine katkı sunulması amaçlanmaktadır” şeklinde konuştu.

OLASI BİR DEPREME KARŞI BİN 122 KONTEYNER HAZIR

İl merkezinde 3, ilçelerde 9 olmak üzere 12 ayrı konteyner kentin inşaatının devam ettiğini toplam bin 122 konteynerin yerleştirilmesinin planlandığını söyleyen Vali Tekbıyıkoğlu “Amacımız olası bir depremde vatandaşlarımızın kullanımına hazır geçici barınma alanları inşa edip hazır halde tutmaktır. Valiliğimiz tarafından ildeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, kullanmakta oldukları bütün hizmet binalarını taramak yönünde talimatlandırılmıştır. Söz konusu tarama neticesinde risk teşkil ettiği değerlendirilen Milli Eğitim Müdürlü-ğümüze ait 6 okulumuzun tahliye işlemlerine başlanmıştır” dedi.







