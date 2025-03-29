Tunceli formülü işlemedi

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na dokunulmazlık zırhı kazandırarak önünü açmak için CHP tarafından geliştirilen ‘Tunceli formülü’ tutmadı. MHP ile Terörsüz Türkiye sürecinin içinde yer alan DEM Parti’nin Tunceli vekilini İmamoğlu için istifaya şu aşamada zorlayamayacağı kaydedildi. AK Parti ve MHP ile Terörsüz Türkiye sürecinin içinde yer alan DEM Parti’nin Tunceli vekilini İmamoğlu için istifaya şu aşamada zorlayamayacağını kaydeden kaynaklar, “DEM Parti, İmamoğlu’nun yanında demokratik kurallar içinde yer almaya devam edecektir. Ancak Meclis çoğunluğunun böyle bir girişime izin vermeyeceği de ortadadır” dedi.