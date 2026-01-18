Yeni Şafak
Tunceli’de kardan kapanan 67 köy yolu ulaşıma açıldı

23:3918/01/2026, Pazar
IHA
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına tüm imkânlarıyla sahada görev yapan İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını planlı ve koordineli bir şekilde yürütmeye devam ediyor.
Tunceli İl Özel İdaresi ekipleri, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen sahada görev yapan ekipler, vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşıma erişimini sağlamak amacıyla yoğun bir mesai yürütüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında il genelinde karla mücadele çalışması yürütülen toplam 287 köy yolundan 267’si ulaşıma açıldı. Ulaşıma kapalı bulunan 20 köy yolunun da en kısa sürede açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına tüm imkânlarıyla sahada görev yapan İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını planlı ve koordineli bir şekilde yürütmeye devam ediyor. Çalışmaların ilerleyen süreçte hava şartlarına bağlı olarak kesintisiz sürdürüleceği belirtildi.


