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Tünel çevresinde toprak kaydı 2 işçi göçük altında kaldı

Tünel çevresinde toprak kaydı 2 işçi göçük altında kaldı

17:0311/07/2025, Cuma
IHA
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Sivas'ta bulunan Yağdonduran Tüneli çevresinde yürütülen çalışmalar sırasında göçük meydana geldi.
Sivas'ta bulunan Yağdonduran Tüneli çevresinde yürütülen çalışmalar sırasında göçük meydana geldi.

Sivas-Malatya Karayolu Ulaş ilçesi yakınlarında bulunan 1.750 metre rakımlı Yağdonduran Tünel yanındaki su gider borusu döşemek için açılan çukurda göçük meydana geldi.

İlk belirlemelere göre göçük altında kalan 2 kişi kurtarılarak hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Sivas-Malatya karayolu, Yağdonduran Tüneli çevresinde meydana geldi. İddiaya göre tünel çevresinde yürütülen çalışmalar sırasında toprak kaydı. Toprak kayması sonucu iki işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD personellerince yapılan çalışma sonucu kurtarılan iki işçi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.




#toprak kayması
#Sivas - Malatya
#tünel
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