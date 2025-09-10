Alanya Elikesik Mahallesi D-400 kara yolunun 2’nci Tüneller mevkisinde tünel içinde 8 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. Kazada büyük hasar gören araçlardaki 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.