Tüneldeki zincirleme kazada 10 kişi yaralandı: Trafik 3 saat kilitlendi

13:4310/09/2025, Çarşamba
G: 10/09/2025, Çarşamba
DHA
8 kilometrelik kuyruk oluştu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde tünelde 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Antalya istikametine yaklaşık 3 saat ulaşım sağlanamadı.

Alanya Elikesik Mahallesi D-400 kara yolunun 2’nci Tüneller mevkisinde tünel içinde 8 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. Kazada büyük hasar gören araçlardaki 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

8 KİLOMETRELİK KUYRUK OLUŞTU

Kaza sonrası araçlar çekiciyle kaldırılırken, Alanya çıkışından Antalya istikametine trafik kilitlendi. Yaklaşık 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, sürücüler yaklaşık 3 saat boyunca ilerleyemedi. Trafik ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yol kısmen açılarak ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



