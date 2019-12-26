Tunus sürprizi

Başkan Tayyip Erdoğan, Tunus’a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya gelen Erdoğan, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Libya ile ilgili önemli mesajlar verdi:

Bu bölgede 500 bine yakın bir mültecinin olması Tunus’a ciddi bir yüktür. Bu yükün altından bir an önce kalkmak gerekiyor. Bundan daha sonra öyle bir hal alıyor ki terörize bir durum ortaya çıkıyor. Bu terörize durum da oradaki halkları ciddi anlamda rahatsız ediyor. Libya’daki bu olumsuz gelişmeler sadece Libya’da kalmıyor aynı zamanda komşu ülkeler bundan ciddi manada rahatsız oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Tunus’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Libya’da ateşkes sağlanarak siyasi sürece dönülmesini konusunu ele aldı.

YAPTIRIM HEVESLERİ BU DÖNEMDE ARTTI

Bizim Libya’da bir an evvel ateşkesin sağlanarak siyasi sürece dönülmesi anlamında yürütebileceğimiz iş birliği neler olabilir bunların üzerinde durma fırsatımız oldu. Türkiye’ye karşı yaptırım hevesleri bu dönemde arttı. Yunanistan’ın Libya ile ne alakası var? Münhasır ekonomik bölgeyle bir ilgisi yok. Libya ve Türkiye arasındaki bağlantı bellidir. Bu konuda yetki sahibi iki ülke var Libya ve Türkiye.

ADIMLARI BUNA GÖRE ATARIZ

Libya’nın şu an meşru bir başbakanı var. Sayın Sarraj ile bu görüşmeyi heyetiyle beraber gerçekleştirdik. İstanbul’da kendilerini ağırladık müzakeresini değerlendirmesini yaparak imzalar atıldı. TBMM’den de mutabakat metnini geçirmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu anlaşmayı devam ettireceğiz. Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Herhangi bir davet olursa bunu değerlendiririz adımlarımızı buna göre atarız.

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ORADA NE İŞLERİ VAR

Sormak lazım, Libya’da bulunan, 5 bini Sudan’dan, 2 bini Rusya’dan Wagner diye girenler hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri, hangi bağlantıları var? Türkiye ise davete icabet eder. Aramızda en azından bir mutabakat metni var. Ama bunların hiçbir bağı yok. Hiçbir bağı olmadığı halde onların ne işi var burada? Hafter meşru değildir. Gayri meşru olarak durumdan vazife çıkartıyor. Uluslararası alanda karşılığı olan Sarraj’dır. Libya’daki kardeşlerimizi bunlara ezdirmeyelim.

TİKA cami yapacak

Erdoğan’ın sürpriz Tunus ziyaretinde mevkidaşı Said ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi. Baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmeye geçildi. Toplantıda, Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da yer aldı. Görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında Erdoğan TİKA’nın Tunus’ta inşa edeceği hastane konusunda mutabakata varıldığını ve en kısa zamanda protokolün imzalanacağını söyledi.

Tunuslulara sigara eleştirisi

Cumhurbaşkanı Said, mevkidaşı Erdoğan ile “Tunus zeytinyağı ve hurması”nın bulunduğu öğle yemeğinde sağlık, tarım ve diğer tüm sektörlerde iş birliğinin yanı sıra ekonomik, toplumsal ve siyasi meseleleri ele aldıklarını belirtti. Said, Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakata ilişkin bir soru üzerine, “Libya meselesini tüm yönleriyle masaya yatırdık. Ancak, Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat zaptı, iki ülke arasındaki sınırları belirliyor. Bu iki ülke arasındaki bir mesele. Tunus’u kapsamıyor. Bazı ülkelerin bu konuya ilişkin çekinceleri olabilir. Ancak dediğim gibi bu bizim Türkiye veya Libya ile meselemiz değil” dedi. Said, Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Tunus’ta inşa etmeyi planladığı hastane projesini değerlendirdiklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Said, “Türkiye ile iş birliğinin tüm alanlarda daha verimli ve geniş ufuklar taşıdığını” belirtti.

Tüm yönleriyle masaya yatırdık

Cumhurbaşkanı Said, mevkidaşı Erdoğan ile “Tunus zeytinyağı ve hurması”nın bulunduğu öğle yemeğinde sağlık, tarım ve diğer tüm sektörlerde iş birliğinin yanı sıra ekonomik, toplumsal ve siyasi meseleleri ele aldıklarını belirtti. Said, Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakata ilişkin bir soru üzerine, “Libya meselesini tüm yönleriyle masaya yatırdık. Ancak, Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat zaptı, iki ülke arasındaki sınırları belirliyor. Bu iki ülke arasındaki bir mesele. Tunus’u kapsamıyor. Bazı ülkelerin bu konuya ilişkin çekinceleri olabilir. Ancak dediğim gibi bu bizim Türkiye veya Libya ile meselemiz değil” dedi. Said, Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Tunus’ta inşa etmeyi planladığı hastane projesini değerlendirdiklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Said, “Türkiye ile iş birliğinin tüm alanlarda daha verimli ve geniş ufuklar taşıdığını” belirtti.