Türk askerinin Almanya’da ne işi var?

Türk ordusuna yeni hedefler ve yeni sorumluluklar öngörülen bir devrin başındayız. Potansiyel kurbanlarla, potansiyel katillerin hesaplaşmasının da eşiğinde bulunuyoruz. Kapsamı öngörülemeyen hesaplaşma kaygısı Türkiye ve Türk ordusunu Batı’da da Doğu’da yapılan hesapların değişmez merkezi değeri konumuna getiriyor. Çok değil, daha bir yıl öncesine kadar Türkiye NATO forumlarında tedrice maruz bırakıldı. Norveç”teki NATO tatbikatında Atatürk resmi çizilmiş hedef tahtası kullanıldı. Türkiye’yi dışlamak amacı ile Doğu Avrupa ülkelerinde “Bükreş Dokuzlusu” adıyla paralel NATO bile icat edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı kara deniz ve hava unsurları geçtiğimiz gün İzmir Foça Deniz Üs Komutanlığı’ndan NATO görevi için denize açıldı. Foça tarihte ilk kez, NATO Amfibi Deniz Gücü’ne komuta ediyor. Bu kapsamda “TCG Anadolu” komutasındaki “Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti (ATDGK)” Türk donanması Foça’dan uğurlandı. 23 Nisan’a kadar üç ay süre ile seferde olacak. Suriye’de sahada olan Türkiye Almanya’nın Emden Donanma Üssü’nde de bayrak gösterecek.

DENİZDE BİR ORDU

Türk subayları 30 Haziran 2026 tarihine kadar NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti, NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı gibi üç önemli görevin, eş zamanlı olarak komutasında bulunacaklar. Tekirdağ’da konuşlu 66. Mekanize Tugay unsurlarına mensup birliklerini de bünyesinde bulunduran gemilerimiz sadece Adriyatik’ten Atlantik Okyanusu’na, Baltık Denizi'nden Akdeniz’e bir dizi intikal ve tatbikata katılmayacak. Eş zamanlı olarak İspanya, Portekiz, İngiltere, Fransa, Hollanda, ve Almanya’da Türk ürünü savaş teçhizatını da sergileyecek.

STEADFAST DART 2026 TATBİKATI

‘‘STEADFAST DART 2026’’ adıyla gerçekleşecek tatbikatlardan dizisine Almanya, İtalya, Fransa, Birleşik Krallık, İspanya’nın da aralarında bulunduğu 11 ülke yaklaşık 10 bin asker, bin 500 arası kara aracı, 200’e yakın zırhlı araç, 30 arası savaş uçağı, 15 helikopter ve 15 adet savaş gemisi katılmakta. Tatbikatların omurgasını Türk birliği oluşturacak. Zira Türkiye NATO tatbikatlarına deniz, hava ve kara kuvvetlerine mensup bin 500’ün üzerinde tugay seviyesinde bir güç ile katılıyor. 66. Mekanize Tugay 2017 yılında Bulgaristan ve Romanya üzerinden Polonya’ya intikal etmiş ve bu ülkede görev yapmış uluslararası tecrübeye sahip bir askeri birlik.

ALMAN LİMANLARINDA HEYECAN OLUŞTURACAK

Bu amaçla Türkiye’den TCG Anadolu amfibi uçak gemisi ile TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Kınalıada savaş gemilerinde 22 adet zırhlı, 123 adet çeşitli askeri araç, Amfibi Deniz Piyade Taburu, 9 genel maksat ve taarruz helikopteri, 3 Bayraktar TB-3 SİHA ila toplam bin 500 personel bulunuyor. Türkiye ile Almanya Silahlı Kuvvetleri tatbikatın ana unsurları. Almanya 4 bin asker, 800 kara aracı, 60 zırhlı, 25 helikopter, 10 nakliye uçağı, 3 destek gemisi ile tatbikata ev sahipliği yapmakta. Yaklaşık 900 denizcimizin bulunduğu Türk gemileri önümüzdeki günlerde Emden ve Hamburg limanlarına yanaşacak. Türk askeri birliklerini sadece limanlarda değil, Almanya’nın Hohne, Münster, Wunstorf ve Leipzig gibi bir çok şehirlerinde göreceğiz. Tüm bu unsurlar birlikte değerlendirildiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu büyüklükte bir askeri güçle üç aya yakın süre Avrupa’da bulunacak olması Avrupa Türkleri arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Türk askerlerinin Avrupa medyasında yer alması ve Almanya’daki Türklerle görüntü vermesiyle birlikte ülkede bir çok tartışma da yaşanacak.

TÜRKİYE'NİN TECRÜBESİ ARANIYOR

Şimdiden söyleyelim, Alman ordusunun savunma kapasitesinden, ‘‘Türk askerinin Almanya’da ne işi var?’’ kadar bir çok tartışma bizi bekliyor Türkiye ile NATO ve Almanya arasındaki ilişkilerin değiştiğine dair ilk emareler 2025 Şubat ayında gerçekleşen Münih Güvenlik Konferansı'nda görülmüştü. Şimdi yine bir Münih Güvenlik Konferansı arifesindeyiz. NATO'nun ve Avrupa'nın sadece Türk birliklerine ihtiyacı yok. Türkiye’nin tecrübe ve öngörüleri Avrupa’nın geleceği için büyük bir önem taşıyor.







