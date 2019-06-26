Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Türk F-16ları Akdenizde Yavuzu selamladı
ANTALYA

Doğu Akdeniz'e inen Yavuz'a Türk F-16'ları selam çaktı

Türk F-16’ları Akdeniz'de 'Yavuz'u selamladı

Doğu Akdeniz'e inen ikinci petrol ve gaz arama gemisi 'Yavuz'a bölgeye giderken Türk F-16'ları tarafından selamlandı. Günlerdir bölgede açıklamalarıyla tahrik oluşturan Yunan Başbakan Çipras'a da Türkiye'den açı bir mesaj verilmiş oldu.

Haber Merkezi DHA
Türk F-16'ları Akdeniz semalarında yerli sondaj gemisi Yavuz'u selamlarken.
Türk F-16'ları Akdeniz semalarında yerli sondaj gemisi Yavuz'u selamlarken.

Türkiye'nin 'Fatih'ten sonra ikinci petrol arama gemisi 'Yavuz', Akdeniz'e ulaştı. Doğu Akdeniz'de ağırlıklı olarak görev yapacak 'Yavuz' bölgeye giderken Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçakları tarafından selamlandı.

FÜZELER DİKKAT ÇEKTİ

  • Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklara, gemiyi olası bir taciz için AIM120 ve AIM9 tipi hava hava füzelerinin yüklenmesi dikkat çekti.

Geçişi yapan Türk pilotlar, o anı çekilen fotoğraf ile ölümsüzleştirdi. Geminin sondaj çalışmaları Yunan ve Rumları alarma geçirmişti.

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