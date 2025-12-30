Türk Hava Kuvvetleri Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu yaptı

Yeni Şafak
17:1230/12/2025, mardi
AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapıldığını bildirdi. Paylaşımda, faaliyete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, faaliyete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.


