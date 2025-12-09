Yeni Şafak
Türk Hava Kuvvetleri Poggio Dart-2025 Tatbikatı'nı başarıyla tamamladı

Türk Hava Kuvvetleri Poggio Dart-2025 Tatbikatı'nı başarıyla tamamladı

12:229/12/2025, Salı
AA
Poggio Dart-2025 Tatbikatı
Poggio Dart-2025 Tatbikatı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İtalya'da düzenlenen Poggio Dart-2025 Tatbikatı'na katılım sağlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline ilişkin paylaşım yapıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda,
"Türk Hava Kuvvetlerinin imkan, kabiliyet ve eğitim seviyesini uluslararası çoklu ortamda göstermek amacıyla 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza ait 3 adet F-4E/2020 uçağı ve 51 personelle katıldığımız Poggio Dart-2025 Tatbikatı başarıyla tamamlandı."
ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntüler de yer aldı.




