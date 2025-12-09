Türk Hava Kuvvetleri Poggio Dart-2025 Tatbikatı'nı başarıyla tamamladı

🗓️ 25 Kasım-5 Aralık 2025

📍 İtalya



Türk Hava Kuvvetlerinin imkân, kabiliyet ve eğitim seviyesini uluslararası çoklu ortamda göstermek amacıyla 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza ait 3 adet F-4E/2020 uçağı ve 51 personel ile katıldığımız Poggio Dart-2025 (PODA-25) Tatbikatı… pic.twitter.com/4sOI1COkJp