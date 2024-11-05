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Türk jetlerine Baltık görevi

Türk jetlerine Baltık görevi

Canberk Doğan
04:005/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Türkiye, NATO’nun Estonya’daki Baltık Hava Devriyesi görevine 2026 yılında katılacak. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş jetleri, Estonya'da bulunan Ämari Hava Üssü’ne konuşlanarak, NATO’nun Baltık ülkelerindeki güvenlik misyonuna aktif bir destek sağlayacak.

Bu yıl, Türkiye ile Estonya arasında diplomatik ilişkilerin 100. yılı olması da bu iş birliğine ayrı bir anlam katıyor. Baltık misyonuna üçüncü kez katılacak olan Türkiye, daha önce 2006 yılında Litvanya’da ve 2021’de Polonya’daki NATO hava devriyesinde görev almıştı. Yunanistan ise, Estonya’nın davetini kabul etmeyerek bu göreve katılmayacak.




#türkiye
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#nato
#baltık görevi

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