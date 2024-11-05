Türk jetlerine Baltık görevi

Bu yıl, Türkiye ile Estonya arasında diplomatik ilişkilerin 100. yılı olması da bu iş birliğine ayrı bir anlam katıyor. Baltık misyonuna üçüncü kez katılacak olan Türkiye, daha önce 2006 yılında Litvanya’da ve 2021’de Polonya’daki NATO hava devriyesinde görev almıştı. Yunanistan ise, Estonya’nın davetini kabul etmeyerek bu göreve katılmayacak.